Billie Eilish wird von Fans beinahe zu Boden gerissen

Billie Eilish erlebte bei einem Konzert in Miami einen beunruhigenden Moment. Ein Fan klammerte sich an ihren Arm, als sie High-Fives gab, und zog sie zurück. Die Sängerin prallte gegen eine Absperrung, konnte sich aber befreien.

1/5 Sängerin Billie Eilisih hat es in Miami mit etwas zu enthusiastischen Fans zu tun. Foto: imago images/Landmark Media

Darum gehts Billie Eilish von Fan bei Konzert in Miami festgehalten und zurückgezogen

Sicherheitspersonal griff ein, Eilish äusserte sich bisher nicht zum Vorfall

23-jährige Sängerin auf «Hit Me Hard And Soft»-Tour durch Nordamerika Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Saskia Schär Redaktorin People

Billie Eilish (23) gab am Donnerstagabend vor ausverkauften Rängen in Miami ein Konzert. Für einen ihrer Songs begab sie sich die zweifache Oscar-Preisträgerin runter von der Bühne und in den davor abgesperrten Bereich, um den kreischenden Fans High-Fives zu geben.

Dabei kam sie ihren Bewunderern näher als gewollt. Einer oder eine wollte sich nämlich nicht einfach mit einem Handshake begnügen, sondern klammerte sich am Arm der Sängerin fest und zog sie ruckartig zurück. In der Folge prallte Eilish in die Absperrung, bevor sie sich aufrappeln und davon machen konnte.

Die Szenen sind auf einem Video festgehalten, welches im Netz kursiert. Dabei ist auch zu hören, wie sich die umstehenden Fans Sorgen um ihr Idol machen und sie fragen, ob sie okay sei. Im Hintergrund ist zudem zu sehen, wie einer ihrer Sicherheitsleute energisch in die Richtung vorprescht, in der die Person steht, die Eilish festgehalten hat.

«Sie wollen nur liebevoll sein»

Die Sängerin hat sich zum Vorfall bisher nicht geäussert. Wie «Mirror» berichtet, ist es nicht das erste Mal, dass Eilish Erfahrungen mit zu aufdringlichen Fans bei Konzerten machen musste. Gemäss der Zeitung versuchte 2019 ein Fan bei einem Konzert in Austin, seine Hände um den Hals der damals 17-Jährigen zu legen. Später erklärte sie in einem Interview mit der «Vanity Fair», dass sie es wohl kaum böse meinen würden. «Sie wollen nur liebevoll sein, aber manchmal kommt das einfach falsch rüber».

Die 23-Jährige befindet sich derzeit auf ihrer «Hit Me Hard And Soft»-Tour, die sie noch bis Ende Jahr durch Nordamerika führt.