1/5 Prinzessin Kate und Prinz William senden ihren Fans herzige Valentinstagsgrüsse. Foto: Will Warr/Kensington Palace

Auf einen Blick Prinz William und Kate zeigen ihre Liebe am Valentinstag

Das Paar teilt romantisches Foto aus emotionalem Video nach Kates Chemotherapie

William und Kate lernten sich 2001 kennen, heirateten 2011

SpotOn Die People-Agentur

Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) lassen es sich nicht nehmen, am Valentinstag ihre Liebe füreinander zu zeigen. In einem Instagram-Post veröffentlichte das Paar ein romantisches Foto, auf dem der britische Thronfolger seiner strahlenden Ehefrau einen Kuss auf die Wange gibt.

«Bestes Paar aller Zeiten»

Das Bild stammt aus dem emotionalen Video, das Kate mit William und den gemeinsamen Kindern – Prinz Louis (6), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz George (11) – im vergangenen Jahr veröffentlicht hat, um das Abschliessen ihrer Chemotherapie bekannt zu geben. Die Momentaufnahme veröffentlichten die beiden in ihrem Post zum Valentinstag mit einem roten Herz-Emoji. Zahlreiche Royal-Fans kommentierten das Foto ebenfalls mit Herzchen-Emojis. Zudem waren begeisterte Kommentare zu lesen wie «Das ist so süss, dieses schöne Bild zu teilen!», «Alles Gute zum Valentinstag!» oder «Bestes Paar aller Zeiten».

Sie gelten als unerschütterliches Traumpaar der Royals: Prinz William und Prinzessin Kate, damals noch Kate Middleton, lernten sich bereits um das Jahr 2001 an der University of St. Andrews in Schottland kennen. Nach einigen kürzeren Trennungen hielt William auf einer Kenia-Reise im Jahr 2010 um Kates Hand an, am 29. April 2011 folgte die grosse Hochzeit. 2024 war ein hartes Jahr für sie. Insbesondere die Krebsdiagnosen von Kate und von Williams Vater, König Charles III. (76), waren für die britischen Royals eine grosse Herausforderung.