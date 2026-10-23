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VA Henry Samuel Laufsteg
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Im Februar dieses Jahres:Hier modelt Henry Samuel auf der Mailänder Fashionweek

Laufsteg-Debüt erst ein Jahr her
Sohn von Heidi Klum wird «Model of the Year»

Dass ihr Sohn in Heidi Klum Fussstapfen tritt, ist bereits bekannt. Doch jetzt wurde Henry Samuel, nur ein Jahr nach seinem Laufsteg-Debüt, sogar zum «Model of the Year» gekürt.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Darum gehts

  • Sohn von Heidi Klum wird «Model of the Year»
  • Die Auszeichnung wird ihm in Wien überreicht
  • Im Netz erntet er Bewunderung, aber auch Kritik
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Sabrina Rhyner und SpotOn

Henry Samuel (21) darf sich ab sofort mit dem Titel «Model of the Year 2026» schmücken. Der Sohn von Heidi Klum (53) und Seal (63) nahm die Trophäe am Mittwochabend bei den «Vienna Awards for Fashion & Lifestyle» entgegen. Die Laudatio auf den Preisträger hielt Elias Becker (27), Sohn von Boris Becker (58).

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Auf Instagram präsentierte der frischgebackene Preisträger stolz seine Auszeichnung und versah das Foto mit der Bildunterschrift «Danke, Danke, Danke». Unter den zahlreichen Usern, die den Beitrag mit einem Like versahen, findet sich natürlich auch seine berühmte Mutter.

Er setzt auf eine freie Brust

Für die Ehrung trug Samuel einen hellblauen Anzug – ohne Hemd oder Shirt darunter. In den sozialen Medien lobte er das Outfit als «tollen Anzug für einen tollen Anlass». Laudator Becker setzte auf einen klassischen schwarzen Smoking.

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Nach dem offiziellen Teil war der Abend für die beiden Nachwuchs-Stars noch lange nicht vorbei. Bei der anschliessenden Afterparty wechselte der Sohn von Boris Becker laut «Heute» kurzerhand das Metier und übernahm zeitweise selbst das DJ-Pult. Becker und Samuel sollen sich schon länger kennen.

Sein Laufsteg-Debüt ist noch gar nicht lange her

Für den 21-Jährigen, mit vollem Namen übrigens Henry Günther Ademola Dashtu Samuel, kommt die Ehrung zu einem erstaunlich frühen Zeitpunkt der Karriere. Sein Debüt auf dem Laufsteg gab er erst Ende Januar 2025 bei der Paris Haute Couture Fashion Week.

Unter Samuels Instagram-Post gehen die Meinungen auseinander. Während einige Nutzer ihm herzlich gratulieren und ihn als «wunderschönen, sympathischen Mann» bezeichnen, äussern andere Kritik. «Hier geht es doch nur darum, ob man Beziehungen hat oder nicht», kommentiert ein User. Ein anderer spottet: «Hat seine Mama den Preis gestiftet?» Es gibt jedoch auch Stimmen, die die Diskussion differenzierter betrachten: «Neid muss man sich erst verdienen! Er sieht super aus, hat Ausstrahlung und Talent. Der Promi-Bonus mag ihm zwar die Tür öffnen, doch überzeugen muss er am Ende selbst. Herzlichen Glückwunsch! Das gönnt man ihm von ganzem Herzen.»

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