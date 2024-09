Kurz zusammengefasst Henry Klum zeigt erstmals seine Freundin auf Instagram

Kayla Betulius studiert an der UCLA und kommentiert liebevoll

Heidi Klum, 51, unterstützt die Beziehung ihres 19-jährigen Sohnes Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Wenn es um ihre Beziehung geht, nehmen Heidi Klum (51) und ihr Ehemann Tom Kaulitz (51) kein Blatt vor den Mund. Von pikantem Bettgeflüster bis hin zu lustigen Pärchenanekdoten: Die beiden zelebrieren ihre Liebe gerne in der Öffentlichkeit. Nun präsentiert ein weiteres Mitglied des Klum-Clans sein Liebesglück: Sohnemann Henry (19) zeigt zum ersten Mal seine Freundin auf Instagram.

In der Bilderreihe sind der Klum-Sprössling und seine Freundin Kayla Betulius von hinten am Strand zu sehen. Wie aus ihrem Instagram-Profil hervorgeht, studiert Henrys Partnerin offenbar an der University of California in Los Angeles (UCLA). Ansonsten bleibt die junge Frau vorerst ein kleines Geheimnis. Besonders süss: Kayla Betulius kommentiert das Bild ihres Liebsten mit einem eindeutigen «Love you» und einem roten Herz. Henry erwidert ebenso klar mit «Love you more» und einem Kuss-Smiley.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Heidi Klum gibt dem Liebesglück ihren Segen

Und was sagt Mama Heidi zur Liebe ihres ältesten Sohnes? Der Instagram-Post gefällt der Model-Mama, denn sie versieht ihn mit einem Like. In den sozialen Medien kommt das quasi einem Segen gleich. Wie «Gala» berichtet, scheint Heidi Klum die Beziehung ihres Sohnes Henry zu unterstützen. Die Öffentlichkeit darf gespannt sein, mehr über das junge Glück zu erfahren.

Heidi Klum und Tom Kaulitz sind noch verliebt wie am ersten Tag. Foto: FilmMagic 1/5

In der Vergangenheit hielt das erfolgreiche Model ihre Kinder weitgehend aus dem Rampenlicht fern, um deren Privatsphäre zu schützen. Doch mit zunehmendem Alter gehen sie ihren eigenen Weg. Henry Klum teilt jetzt zahlreiche Bilder auf Instagram, die nicht nur ihn selbst, sondern auch seine Freundin zeigen.