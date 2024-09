Video auf Instagram gepostet Heidi feiert im «Fischers Fritz» am Zürichsee

Nachdem Heidi Klum am Samstag das Konzert von Tokio Hotel am Summerdays Festival in Arbon TG besucht hatte, wurde sie am Sonntag im Fischer's Fritz in Zürich gesichtet. Dort feiert sie den Geburtstag ihres Mannes Tom und dessen Zwillingsbruder Bill.