Henning Baum spricht im «Playboy» über sein Männerbild, warum die Männlichkeit seiner Meinung nach in der Krise steckt und was einen «echten Mann» ausmacht.

Darum gehts Henning Baum sagt, die Identität der Männer stecke in der Krise und vielen fehle Orientierung

Für Baum gehören zur Männlichkeit Verantwortung für sich und andere sowie auch Einfühlsamkeit

Baum kritisiert sexistische Macho-Vorbilder und beschreibt wahre Männlichkeit als sanfte Kraft

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Mit seinen Rollen als Mick Breisgau in «Der letzte Bulle» oder Lukas der Lokomotivführer in «Jim Knopf» verkörpert Henning Baum (54) für viele ein klassisches Männerbild. In der neuesten Playboy-Ausgabe mit dem Titel «Wie man ein Mann ist» spricht der Schauspieler offen über seine Sicht auf Männlichkeit, wie «Bild» berichtet.

«Die Identität der Männer steckt in der Krise», erklärt Baum. Viele wüssten heute «gar nicht mehr, was eigentlich männlich ist».

Das bedeutet für ihn Männlichkeit

Für Männer, die sich aus seiner Sicht ihrer Verantwortung entziehen, findet der 54-Jährige deutliche Worte: «Diese Verweichlichung ist deshalb etwas Furchtbares, weil Männer, die nur Bequemlichkeit suchen und Widerstand meiden, sich nicht weiterentwickeln.» Sie würden stattdessen «im Zustand des Kindseins» verharren.

Wahre Männlichkeit beginnt für ihn genau dort, wo man für sich und andere einsteht. Mit Verweichlichung meint er daher keine fehlende Härte, sondern «eine Verweigerung von Verantwortung». Ein Mann solle nämlich seiner Meinung nach «durchaus weiche Seiten haben» und einfühlsam sein.

Für jene, denen diese Haltung fehlt, hat Baum eigene Bezeichnungen parat. Ein «Lappen» sei jemand, der nicht einsehe, zum Gemeinwohl beizutragen. Noch schlechter kommt bei ihm der «Löffelbiskuit» weg: «Der Löffelbiskuit saugt sich mit Zeitgeist voll wie ein Keks im Kakao, wird butterweich und zerfällt.» Ein solcher Typ habe «einfach keine Substanz, früher hätte man gesagt, da ist das Rückgrat durch Bauschaum ersetzt».

Er warnt vor falschen Macho-Bildern

«Männer werden für alles Unglück dieser Welt verantwortlich gemacht. Und tatsächlich geht von Männern viel Unglück aus», räumt der vierfache Vater ein. Gefährlich werde es vor allem dann, wenn fehlende Orientierung durch falsche Macho-Vorbilder kompensiert werde. Baum kritisiert deshalb Männer, die «mit Geld wedelnd sexistische Parolen von sich geben». Laut ihm habe echte Männlichkeit es «überhaupt nicht nötig, auf den Putz zu hauen».

Was für ihn wahre Stärke bedeutet, habe er schon als Kind gelernt. Ein Freund seiner Mutter, Berufssoldat und Kriegsveteran, beeindruckte ihn damals durch seine Kraft, Ruhe und Freundlichkeit. Heute spricht Baum deshalb von einer Männlichkeit, «der eine sanfte Kraft innewohnt».