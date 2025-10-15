Der heisseste Kalender der Welt ist zurück. Seit 33 Jahren bringt der «Australian Firefighter Calendar» Fans weltweit ins Schwitzen – und dank Jö-Effekt auch zum Schmelzen.

Ein Kalender, der Herzen (und Thermometer) schmelzen lässt

Ein Kalender, der Herzen (und Thermometer) schmelzen lässt

1/5 Der «Australian Firefighters Calendar» erscheint dieses Jahr bereits zum 33. Mal. Foto: https://www.australianfirefighterscalendar.com/

Darum gehts Australischer Feuerwehrkalender zurück mit muskulösen Männern und niedlichen Tieren

Fünf Editionen: Hunde, Katzen, Pferde, gemischte Tiere und Helden

Über 3,5 Millionen Dollar für wohltätige Zwecke gesammelt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Jaray Fofana Redaktorin People

Auch dieses Jahr zeigen muskulöse Feuerwehrmänner wieder Haut – und Herz: Oben ohne posieren sie mit niedlichen Tieren im Arm. Der beliebte Kalender erscheint in fünf Varianten: mit Hunden, Katzen, Pferden, gemischten Tieren – und einer «Heldenedition» ganz ohne tierische Begleitung.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Der gute Zweck

Der Instagram-Kanal zum Kalender zählt über 500'000 Follower. Unter dem neuen Post schreibt ein Fan: «Ich brauche sofort eine Mund-zu-Mund-Beatmung!» Ein anderer wünscht sich: «Ich wäre gern eines dieser Kätzchen.»

Doch der Kalender ist mehr als schöne Optik: Seit Jahren sammeln die Feuerwehrmänner Geld für den guten Zweck – über 3,5 Millionen Dollar sind bereits zusammengekommen. Das Geld fliesst in die Wildtier-Rettung, in Hilfen nach Katastrophen, an Ersthelfer und Familien mit krebskranken Kindern.

Die Schweizer Version

Wer sich nach Kalendern sehnt, die Schweissperlen und süsse Tiere vereinen, kann aufatmen: Eine Reise um die halbe Welt ist nicht nötig. Der Schweizer Bauernkalender hat es nämlich genau so in sich.

Hier, aber erstmals einen Einblick in den Kalender der Australier:

1 Alinta der Koala

2 Quakt da wer?

3 Miau-Muskel-Momente

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

4 Der berühmte Hundeblick