Renzo Blumenthal posiert zum wiederholten Mal für den Bauernkalender, ziert für die Ausgabe 2026 gar das Cover. Der 48-jährige Ex-Mister-Schweiz erklärt, dass er sich auch heute noch gut zeigen könne.

1/5 Renzo Blumenthal strahlt dieses Jahr vom Cover des Bauernkalenders. Foto: Calendaria AG

Darum gehts Renzo Blumenthal posiert für Bauernkalender 2026 und zeigt sich topfit

Ehemaliger Mister Schweiz sieht Kalender als wichtige Präsentation der Landwirtschaft

48-jähriger Bündner hat sich bereits drei oder vier Mal ausgezogen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Saskia Schär Redaktorin People

Renzo Blumenthal (48) ist und bleibt wohl der berühmteste Bauer der Schweiz. Zu verdanken hat er dies seinem Mister-Schweiz-Titel, den er sich 2005 sicherte. Dass er es auch 20 Jahre später noch drauf hat, beweist er mit einem neuen Foto, das er – sehr passend – für den Bauernkalender 2026 hat schiessenlassen. Verantwortlich dafür zeigt sich die Calendaria AG, die auch in diesem Jahr eine «Girls»- und eine «Boys»-Version auf den Markt bringt.

Oberkörperfrei strahlt Blumenthal in die Kamera, der linke Daumen liegt lässig in der Gurtschlaufe, mit der rechten Hand hält er eine Kuh, die unter dem buntgefärbten Sonnenuntergangshimmel neben ihm steht. Diese gehört zwar nicht ihm – die Aufnahmen entstanden auf einem Hof in Nidwalden –, doch «mit einer braunen Kuh lässt man sich immer gerne ablichten», so der Bündner lachend gegenüber Blick.

«Für 48 kasch nid viel säga, ha?»

Für Blumenthal ist es «bestimmt schon das dritte oder vierte Mal», dass er sich für den Bauernkalender ausgezogen hat. Zudem war er während «sicher zehn Jahren» in der Jury, hat somit jeweils beim grossen Bauern- und vor allem Bäuerinnen-Casting mitgewirkt. «Ich finde es nach wie vor wichtig, dass wir uns präsentieren und von unserer besten Seite zeigen», erklärt Blumenthal sein erneutes Oben-ohne-Engagement für den Bauernkalender.

Ob es denn einfacher war, sich als 20-Jähriger vor der Kamera auszuziehen oder heute als bald 50-Jähriger? «Hmm... gute Frage. Mit 20 war noch alles sehr neu. Zwei Jahrzehnte später ist ein bisschen Routine dabei. Und trotzdem darf ich sagen, dass ich mich immer noch zeigen darf», so Blumenthal. Oder auf Bündnerdeutsch ausgedrückt: «Für 48 kasch nid viel säga, ha?».

In der Tat sieht der vierfach Papi noch immer topfit aus. Die grauen Haare zeugen von Lebenserfahrung. Und spätestens seit George Clooney (64) ist bekannt, dass ergrautes Haar auch seine Vorteile haben kann.

Hofarbeit ersetzt Fitnessstudio

Für Blumenthals Körper verantwortlich ist hauptsächlich die tägliche Arbeit auf dem Hof in Vella GR. Zudem spielt er als Ausgleich gerne Fussball oder geht auch mal eine Runde Laufen. «Ich schaue schon, dass ich in Bewegung bleibe und nicht einroste», so sein Motto. Bis wann er sich denn noch für den Bauernkalender ausziehen wolle? «Das entscheidet die Nachfrage», antwortet der Bündner und lacht.