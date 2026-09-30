Heidi Klums berühmte Halloween-Party geht dieses Jahr ohne Bill und Tom Kaulitz über die Bühne. Die Zwillinge meldeten sich schon jetzt offiziell ab und wollten damit frühzeitig Gerüchten entgegenwirken.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Heidi Klums legendäre Halloween-Party 2026 ohne Bill und Tom Kaulitz

Grund: Tokio-Hotel-Konzert am Folgetag in Hamburg, kein Beziehungsdrama

Es ist nicht das erste Mal, dass die Gerüchteküche brodelt

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Die legendäre Halloween-Party von Heidi Klum (53) findet dieses Jahr ohne zwei ihrer prominentesten Stammgäste statt: Bill und Tom Kaulitz (37) werden nicht mit von der Partie sein. Das kündigen die Zwillinge am Mittwoch in der neusten Folge ihres Podcasts «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» an.

In den vergangenen Jahren sorgten das Model und ihr Ehemann regelmässig mit aufwendigen Partnerkostümen für Schlagzeilen. Die frühzeitige Absage kommt deshalb umso überraschender.

Voller Terminkalender statt Beziehungsdrama

Grund für das Fehlen sei allerdings kein Beziehungskrach, wie der Gitarrist direkt klarstellt: «Wir können zu Halloween dieses Jahr nicht da sein. Das hat nichts mit Ehekrise zu tun, das hat nichts mit Streit zu tun.» Ursache sei schlicht eine Terminüberschneidung. Tokio Hotel gibt am Tag nach der Party ein Konzert in Hamburg.

Ein Hin- und Herfliegen zwischen den USA und Deutschland direkt vor dem Auftritt sei ihnen einfach zu riskant. Um Spekulationen vorzubeugen, wollen die Zwillinge ihr Fernbleiben jedoch frühzeitig öffentlich machen.

Lästige Gerüchteküche

Diese Vorsichtsmassnahme kommt nicht von ungefähr. Als Heidi kürzlich ihr «HeidiFest» in München ohne Schwager Bill feierte, entstanden sofort Gerüchte über einen möglichen Streit. Zwar gab es schnell Entwarnung – schon damals steckten rein berufliche Verhinderungen dahinter –, doch verstummen wollten die Spekulationen bis jetzt nicht.

«Ich habe wieder viel gelesen, nach wie vor hacken die Leute darauf rum», beschwert sich Kaulitz im Podcast und betont: «Wir waren doch schon ganz oft auf Events, wo nicht alle drei waren.» Für seinen Bruder gibt es ohnehin einen klaren Unterschied zwischen privaten und beruflichen Terminen. «Das ist ja nicht, als ob ich jetzt nicht zu ihrem privaten Geburtstag komme», stellt Bill Kaulitz klar. Die Halloween-Party sei schliesslich – genauso wie der Auftritt der Zwillinge – ein beruflicher Termin. Sein Fazit fällt daher trocken aus: «Jeder von uns hat einen ganz vollen Terminkalender.»