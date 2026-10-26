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Halloween-Party in New York:Heidi Klum erscheint als hässliche Medusa

Wird es Herpes?
Fans rätseln über Heidi Klums Halloween-Kostüm

Heidi Klum teilt auf Instagram ein mysteriöses Foto und heizt damit die Spekulationen um ihr Halloween-Kostüm an. Die Fans haben bereits die wildesten Theorien.
Publiziert: 12:13 Uhr
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Als was wird sich Heidi Klum wohl dieses Jahr verkleiden?
Foto: IMAGO/imageSPACE

Darum gehts

  • Heidi Klum heizt die Debatte rund um ihr diesjähriges Halloween-Kostüm an
  • Fan-Spekulationen reichen von Innereien bis Herpes
  • Klum sorgt seit Jahren mit ihren aufwendigen und unkonventionellen Kostümen für Aufsehen
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Sabrina RhynerRedaktorin People

Wer über Halloween spricht, kommt an Heidi Klum (53) nicht vorbei – das Model ist weltweit für seine unkonventionellen, aufwendigen Verkleidungen berühmt. Auch dieses Jahr ist es bald wieder so weit. Doch bis zur grossen Enthüllung müssen sich die Fans noch etwas gedulden. Bis dahin streut die 53-Jährige fleissig Hinweise in den sozialen Medien.

Laut «People» dürfte die Verkleidung Klum wieder einmal bis zur Unkenntlichkeit verwandeln. Ganz im Dunkeln tappen die Fans allerdings nicht. Bereits im September verriet sie ebenfalls gegenüber «People», ihr Look werde in diesem Jahr «sehr blutig» und passe zudem «hervorragend zu Rotwein».

«Gefährliche Hinweise» im Netz

Weitere Brotkrumen streute Klum im Rahmen einer Kooperation mit der Weinmarke Apothic. In einem Clip erklärte sie, dass das Internet jedes Jahr versuche, ihr Halloween-Kostüm zu erraten, «und jedes Jahr liegt es völlig, völlig daneben». Dieses Jahr gebe es aber auf der Instagram-Seite der Weinmarke einige «gefährliche Hinweise».

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In einem Post auf Instagram wurden dann verschiedene Requisiten auf knallrotem Hintergrund inszeniert: Knochen, eine blonde Haarsträhne, ein menschliches Herz, ein orangefarbener High Heel, ein Dolch sowie ein aufgeschlagenes Ei mit leuchtendem Dotter. Ein Nutzer vermutete scharfsinnig, die Gegenstände stünden sinnbildlich für die Buchstaben des englischen Wortes «Bloody», was Klums frühere Ankündigung untermauern würde.

Die Fans spekulieren

Unter dem neusten Schnappschuss überschlagen sich derweil die Vermutungen. Die Ideen der Community reichen von Unterwassermotiven wie «Korallenriff, inspiriert von St. Barth» oder der Meerhexe Ursula über «Innereien» und «eine Autopsie» bis hin zu den mutierten Infizierten aus dem Videospiel «The Last of Us». Ein User tippte gar auf Herpes.

Gegenüber «People» erklärte Heidi 2023, dass sie Dinge verkörpern wolle, an die sonst niemand denke. «Die meisten Leute gehen als Krankenschwester oder Polizist, aber ich habe immer nach etwas gesucht, das ich noch nicht gesehen hatte.»

Ein Blick in die Vergangenheit

Um ihren Followern die Wartezeit bis zum 31. Oktober zu verkürzen, lässt Heidi Klum auf Instagram einige ihrer spektakulärsten Halloween-Kostüme der vergangenen Jahre Revue passieren. So überraschte sie bereits als täuschend echte Greisin, klonierte sich 2016 gleich fünfmal selbst und sorgte mit der Darstellung eines gehäuteten Körpers für Aufsehen.

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2018 schlüpfte sie in die Rolle von Prinzessin Fiona aus «Shrek» und erschien gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (37). Auch in den darauffolgenden Jahren begeisterte das Paar immer wieder mit ausgefallenen Partnerkostümen, etwa als Medusa und versteinerter Soldat, als gigantischer Regenwurm am Haken eines Anglers oder als Zombie-Alien mit Astronaut.

An Kreativität mangelt es der vierfachen Mutter zweifellos nicht. Eines ist deshalb schon jetzt klar: Langweilig wird Heidi Klums Auftritt auch in diesem Jahr garantiert nicht.

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