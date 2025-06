Nach 14 Jahren schlüpft Tom Felton wieder in die Rolle des Draco Malfoy. Der 37-Jährige wird ab November in «Harry Potter und das verwunschene Kind» am Broadway zu sehen sein - als erster Originaldarsteller aus den Filmen.

Ab 11. November für 19 Wochen am Broadway zu sehen

«Harry Potter»-Star Tom Felton (37) ist sich nicht sicher, ob er träumt. 14 Jahre, nachdem er die Rolle des Draco Malfoy zum letzten Mal in einem «Harry Potter»-Film verkörpert hat, kehrt der Schauspieler zu seinem berühmtesten Charakter zurück. Ab dem 11. November wird er für 19 Wochen in «Harry Potter und das verwunschene Kind» am Broadway auf der Bühne stehen. Das gab Felton bei einem Auftritt in der «Today Show» von NBC bekannt. Er ist damit der erste Originaldarsteller der Filmreihe, der in der beliebten Bühnenfassung auftritt, die die Geschichte der bekannten Figuren fortsetzt.

«Es ist eine Art ‹Kneif-mich-mal›-Situation», verriet Felton bei der Verkündung seiner Casting-Sensation in der «Today Show» am Donnerstag sichtlich aufgeregt. «Ich denke immer noch, dass ich träume.»

Felton erklärte weiter, was geschah, als er zum ersten Mal wieder die blonde Draco-Perücke aufzog: «Ich habe geweint.» Für ihn sei es eine Reise in die Vergangenheit gewesen. Die «Harry Potter»-Filme waren zudem «ein so grosser Teil meiner Kindheit».

Dabei ist es kein Zufall, dass Felton gerade jetzt zu seiner ikonischen Draco-Rolle zurückkehrt. Denn er wird im Herbst ziemlich genau das Alter haben, das auch die Figur im Stück hat. «Harry Potter und das verwunschene Kind» spielt 19 Jahre nach dem Ende der siebten Buchvorlage und zeigt die Protagonisten als Erwachsene mit eigenen Kindern.

Wird «Harry Potter und das verwunschene Kind» zu einem Film?

Schon seit Längerem träumen «Harry Potter»-Fans von einer Filmfassung des Theaterstücks. Denn schliesslich sind auch die übrigen ikonischen Originaldarstellerinnen und -darsteller Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson derzeit ungefähr im Alter ihrer Bühnenfiguren. Chris Columbus, der Regisseur der ersten beiden «Harry Potter»-Filme, äusserte in der Vergangenheit bereits sein Interesse an einer Filmadaption mit dem Original-Cast. Ob es dazu kommen wird, ist jedoch fraglich.