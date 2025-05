Die neuen Hauptdarsteller: Arabella Stanton (l.) als Hermine, Dominic McLaughlin (M.) als Harry und Alastair Stout als Ron. Foto: Aidan Monaghan / © HBO

Darum gehts Neue Hauptdarsteller für HBO-Serie «Harry Potter» wurden ausgewählt

Dominic McLaughlin, Arabella Stanton und Alastair Stout übernehmen Hauptrollen

Die Nachfolger von Daniel Radcliffe (35), Emma Watson (35) und Rupert Grint (36) stehen fest: Drei Jungschauspieler haben sich unter mehr als 30'000 Bewerberrinnen und Bewerbern durchgesetzt und werden in der geplanten HBO-Serie «Harry Potter» die Hauptrollen von Harry, Hermine und Ron übernehmen. Was haben Dominic McLaughlin, Arabella Stanton und Alastair Stout bisher gemacht?

Dominic McLaughlin als Harry Potter

Den Serien-Harry verkörpert Dominic McLaughlin. Der junge schottische Schauspieler konnte bereits Erfahrung in Film und Theater sammeln, wie «Daily Mail» berichtet. Demnach wirkte er zum Beispiel in einer Produktion von William Shakespeares «Macbeth» mit, wo er neben der «Luther»-Schauspielerin Indira Varma auftrat. Auch einen Zauberer verkörperte er schon einmal: 2024 spielte er in dem Film «Grow» die Rolle des Oliver Gregory. Zudem soll er eine Rolle in der kommenden BBC-Abenteuerserie «Gifted» ergattert haben.

Seine Schauspielschule «Performance Academy Scotland» zeigte sich nach dem «Harry Potter»-Deal begeistert: «Wir sind uns nicht sicher, ob sich das jemals realistisch anfühlen wird, aber wir haben von Anfang an gesagt, dass Dominic der perfekte Harry ist, und wir freuen uns, dass auch alle anderen dies bald sehen werden. Dominic, wir werden immer stolz auf dich sein! Wir haben in den letzten fünf Jahren bei TPA eine unglaubliche Reise mit dir erlebt und können es kaum erwarten, wie es weitergeht!»

Arabella Stanton als Hermine Granger

Arabella Stanton, genannt Bella, ist eine britische Schauspielerin, die laut «Daily Mail» bereits einige der angesehensten Schauspielschulen des Landes besuchte und schon sowohl im Fernsehen als auch im Theater zu sehen war. So startete sie mit Tanzkursen bei Aldance in Bracknell und machte dann Ausbildungen an der renommierten British Theatre Academy und der Guildford School of Acting, die Stars wie Kobna Holdbrook-Smith und Chris Geere hervorgebracht hat.

Ihre erste Rolle bekam sie 2023, als sie für die Hauptfigur Matilda in der West-End-Produktion «Matilda The Musical» besetzt wurde. Rund sechs Monate trat sie in der Show auf. Zum Welttag des Buches war sie sogar als Matilda in der BBC-Sendung «The One Show» zu sehen. 2024 ergatterte sie dann die Rolle der Control in Andrew Lloyd Webbers Londoner Wiederaufnahme des «Starlight Express».

Das Mädchen ist ausserdem gerne aktiv: Sie spielt gerne Hockey, fährt Ski und reitet. Sie liebe auch Schwimmwettbewerbe und Triathlons, heisst es weiter. Zudem spielt sie Klarinette.

Alastair Stout als Ron Weasley

Harry Potters Freund bleibt mit Alastair Stout rothaarig. Der Schauspieler, der aus Nordengland stammen soll, ist wohl der unerfahrenste der drei Newcomer. Er sei bisher lediglich durch eine Werberolle aufgefallen, berichtet «Daily Mail». In der neuen Werbung für Albert Bartletts Jersey-Royal-Potatoes hat er einen kurzen Auftritt.

Doch er habe wie auch seine beiden Co-Stars ein einzigartiges Talent, wie die Produzenten der Serie, Francesca Gardiner und Mark Mylod, in einem Statement schwärmten. «Nach einer aussergewöhnlichen Suche unter der Leitung der Casting-Direktorinnen Lucy Bevan und Emily Brockmann freuen wir uns, bekannt geben zu können, dass wir unseren Harry, unsere Hermine und unseren Ron gefunden haben.»

Im April wurde bereits Emmy-Preisträger John Lithgow (79) als Hogwarts-Schulleiter Albus Dumbledore bestätigt. Die Rolle von Professor Minerva McGonagall ging an Janet McTeer (63), Paapa Essiedu (34) wird als Severus Snape zu sehen sein. Schauspieler und Drehbuchautor Nick Frost (53) spielt den Wildhüter Rubeus Hagrid, Luke Thallon (29) den Lehrer Quirinus Quirrell. Paul Whitehouse (67) gibt den Hausmeister Argus Filch.

Neben den Schauspielern ist auch «Harry Potter»-Autorin Joanne K. Rowling (59) beteiligt. Sie gehört zu den Executive Producern der Serie, die nach dem Erfolg der Filme eine originalgetreue Adaption ihrer Buchreihe werden soll.