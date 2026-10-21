Schauspieler Hardy Krüger Jr. ist laut «Bunte» nachts im Dunkeln eine Treppe hinuntergestürzt und hat sich den Oberschenkelhals gebrochen. Nach einer Notoperation muss der 58-Jährige drei Monate in die Reha.

Darum gehts Hardy Krüger Jr. stürzte nachts im Dunkeln zur Küche mehr als ein Dutzend Treppenstufen hinunter

Ärzte stellten einen Oberschenkelhalsbruch fest; nach der Notoperation folgen drei Monate Reha

Senta Berger brach sich nach einem Bühnensturz den Oberschenkel und musste ebenfalls in die Reha

Saskia Schär Redaktorin People

Da hätte Hardy Krüger Jr. (58) wohl lieber mal zum Lichtschalter gegriffen: Der Schauspieler ist gemäss «Bunte» im Dunkeln auf dem Weg in die Küche ein gutes Dutzend Treppenstufen heruntergefallen. «Vor Schmerzen konnte ich nicht mehr atmen», so Krüger Jr. Im ersten Moment habe er gar nicht realisiert, was geschehen war: «Man liegt da und weiss nur: Es ist etwas wirklich Schlimmes passiert.»

Wie schlimm, zeigte sich im Spital: Die Ärzte diagnostizierten einen Oberschenkelhalsbruch. In einer Notoperation wurde der gebrochene Knochen mithilfe einer Metallplatte und einer Schraube stabilisiert. Die nächsten drei Monate wird der einstige «Forsthaus Falkenau»-Darsteller in einer Reha verbringen. Halt findet er bei seiner Ehefrau Alice (49): «Ohne ihre Unterstützung wäre das alles noch viel schwerer», erklärt Krüger Jr.

«Ich höre nur noch den Aufprall»

Wie schmerzvoll eine solche Verletzung sein kann, musste zuletzt auch Senta Berger (85) am eigenen Leib erfahren: Die Schauspielerin erlitt nach einem schweren Sturz einen Oberschenkelbruch. Sie war im Januar bei einer Veranstaltung in Hamburg einen halben Meter tief von einer Bühne gefallen. Wie es genau dazu kam, konnte sie im Nachhinein nicht mehr sagen: «Ich höre nur noch den Aufprall auf das Parkett vor der ersten Zuschauerreihe», erzählte sie zwei Monate nach dem Unglück gegenüber «Bild».

Auch sie musste sich in der Folge einem Eingriff unterziehen und zahlreiche Termine absagen – darunter die Premiere ihres Films «Ach diese Lücke, diese entsetzliche Lücke». Nach der Operation stand für Berger ebenfalls eine Reha an, wozu sie erklärte: «Als ich hier aus Hamburg angekommen war, konnte ich nichts, gar nichts. Nicht gehen. Nicht stehen.»