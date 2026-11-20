Lange hat Hans Sigl nicht gemerkt, dass er sich schon mitten in der Midlife-Crisis befindet. Mittlerweile weiss er, seit wann er mit dem Älterwerden hadert.

Darum gehts Hans Sigl denkt über die eigene Endlichkeit nach

Das Gefühl, dass das Ende absehbar ist, bereitete ihm Panik

Das Älterwerden bringe aber auch Positives mit sich

Sophie Ofer Redaktorin People

Als Schauspieler Hans Sigl (57) sich im Beisein seiner Frau Susanne (53) fragte, wann die Midlife-Crisis bei ihm einmal einsetzen würde, habe sie ihn ausgelacht. «Du bist schon längst durch», habe sie gesagt. Und tatsächlich erkennt der Österreicher im Rückblick, dass ihn das Bewusstwerden der eigenen Endlichkeit mehr mitgenommen hat, als er sich zunächst eingestehen wollte.

Hans Sigl ist seit langer Zeit glücklich verheiratet, hat ein stabiles Freundesnetz, seine Kinder seien gross und «wohlgeraten», die Beziehung zu ihnen gut. Und er selbst sei «sexuell und politisch aktiv» – alles in allem ein gelungenes Leben also. Umso mehr hat ihn die Frage umgetrieben: «Also wo fehlts denn bei mir?» Sigl haderte mit einem Gefühl, das er zunächst nicht einordnen konnte.

«Die Endlichkeit wurde irgendwann dringlich»

Mittlerweile weiss er: Auslöser war ein Vertragsgespräch über die Zukunft der ZDF-Serie «Der Bergdoktor», in der Sigl die Hauptrolle spielt. Man habe ihm angeboten, seinen Vertrag noch mal um zwei Jahre zu verlängern. «Und dann habe ich angefangen, zu rechnen», erzählt Sigl im Podcast «Hotel Matze». Ihm kam in den Sinn, wie alt er in zwei Jahren sein würde. «Und der Moment hat mir tatsächlich kurz eine Delle reingefahren in meinen Alltag», erinnert sich Sigl. «Das war so eine Miniaturexplosion im Kopf drin, wo Endlichkeit entsteht.»

Nach 20 Jahren «Der Bergdoktor» ertappe sich Sigl dabei, zu denken: «Der Blick nach hinten ist länger als der nach vorne.» Plötzlich sei diese Endlichkeit da. «Und die wurde dann irgendwann mal dringlich im Kopf.» Sigl spricht von einem «Panikmoment», den er in der Nacht darauf erlebte, weil er diese Endlichkeit absehen konnte. Das sei vor drei Jahren gewesen.

Mittlerweile gehe er auf die 60 zu. Das Älterwerden habe etwas mit ihm gemacht: «Ich werde immer ehrlicher. Ich war viel zu lange freundlich und nett in allem und habe gedacht, ich kann den anderen nicht sagen, was ich nicht gut finde in der Arbeit.» Heute übe er viel eher einmal Kritik an Drehbüchern, die nicht seinem Anspruch entsprechen. Ihm sei heute wichtig, seine Meinung offen zu sagen, «nicht beleidigend, immer wertschätzend, immer auf Augenhöhe». In seinem Alter habe er bemerkt: «Es stellt sich eine Wahrhaftigkeit ein.»