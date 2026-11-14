«Liebe ist die beste Medizin»

Der «Bergdoktor»-­Darsteller Hans Sigl kommt mit einer Weihnachtsshow in die Schweiz. Im Interview spricht der Österreicher nicht nur Schwiizertüütsch, sondern sagt auch, wie er Ruhe in den Stress bringt.

Aurelia Robles

Hans Sigl ruft nicht nur pünktlich wie eine Schweizer Uhr an, sondern legt auch gleich in rasantem Schwiizer­tüütsch los. Der 57-Jährige lebte während zwei Jahren in Maienfeld GR und davor ­lange im österreichischen Vorarlberg. «Mundart ist eigentlich extrem Voralbergerisch», meint der Österreicher, dessen Akzent eine ­Mischung aus Bern- und Bündnerdeutsch ist. Nun kommt der «Bergdoktor»-Star bald nach Zürich. Am 18. Dezember gastiert er mit seiner «Hans Sigl – The Christmas Show 2026» im Theater Spirgarten in Zürich.

GlücksPost: Sind Sie bereits in ­Weihnachtsstimmung?

Hans Sigl: Nur im Kopf, da ich mitten in den Vorbereitungen für die Show stecke. Die richtige Stimmung kommt erst, wenn ich auf Tournee bin. Für mich ist der erste Advent der Startschuss für Weihnachten.

Sie kommen nach Zürich. Was kann das Publikum erwarten?

Ich habe gute Weihnachtsgeschichten und eine gute Band dabei, und Sänger Mi­chael von der Heide kommt vorbei. Ich spreche auch mit den Leuten, will ihre Geschichten hören. Zum ersten Mal versuche ich, einen Abend auf Schwiizertüütsch zu machen. Guete Abig zäme! (Lacht.) Privat will ich unbedingt über den Zürcher Weihnachtsmarkt schlendern.

Worauf kommt es in der Weihnachtszeit besonders an?

Man sollte das Jahr besinnlich Revue pas­sieren lassen. Im Bayerischen nennt man dies die «stade Zeit» – die stille Zeit. Da gilt es, ehrlich zu sich zu sein: Warum bin ich so ­gestresst? Was macht das Leben mit mir? Und wo ist die Liebe daheim? Im schnellen Alltagstrott geht diese Selbst­reflexion oft ­verloren.

Was haben Sie bereits reflektiert?

Ich habe zwei grosse Themen dieses Jahr. Wir feiern 20 Jahre «Bergdoktor». Da schaue ich ein wenig zurück, aber auch nach vorne. Wie Emil sagt: «Hindereluege, füreluege, iparkiere.» Und dann musst du schauen, wo du persönlich gerade im Moment stehst.

Sind Sie mit Ihrem Standort zufrieden?

Ich stehe gut, denke ich. Ich hatte das grosse Glück, mit der «Bergdoktor»-Rolle etwas ­aufzubauen, auch im Team. Ich hätte nie ­gedacht, dass die Serie so lange dauern könnte. Es ist eine grosse Verantwortung. Wir versuchen stets, es noch besser zu machen und andere Geschichten zu erzählen – nöd lugg­lah, immer witergah. Ich stehe auch gut da, weil ich die Arbeit gerne mache und auch wahnsinnig viele verschiedene Sachen tun kann. Nicht weil ich Abwechslung brauche, sondern einfach Spass da­ran habe.

Und was ist Ihr zweites Thema?

Ich habe gemerkt, dass es mir sehr wichtig ist, mit den Leuten in den Austausch zu ­gehen. Mir ist wichtig, hinzu­hören. Viele fühlen sich nicht gehört, nicht gesehen. Mein neuer Podcast «Betreff: ­Leben» ist eine Plattform dafür, genauso wie meine Weihnachtstournee.

Sie schenken Aufmerksamkeit?

Zuwendung und Aufmerksamkeit, einen Moment, in dem wir ganz im Hier und Jetzt sind, beieinander. Draussen spielt die Welt verrückt. Es ist ein grosses Privileg, gemeinsam den Abend in Ruhe und Frieden geniessen zu dürfen. Die Leute haben so viel ­Belastung, auch finanziell – und dennoch kommen sie zu mir. Das ist eine grosse Liebesbekundung, die ich zurückgeben möchte.

Wie bewahren und pflegen Sie und Ihre Frau die Liebe im Alltagstrubel?

Indem wir uns Zeit füreinander nehmen. Liebe braucht Zeit – und Zeit ist der grösste Luxus. Man muss sie sich ganz bewusst ­nehmen und einplanen. Wir sagen dann: Heute Abend schauen wir keinen Film, ­sondern kochen uns einen Tee und ein feines Abendessen. Oder diese Woche gehen wir zweimal miteinander spazieren, machen vielleicht auch mal nichts oder ­gehen auf ­einen Berg, erzählen einander von ­einer schönen Buchlektüre.

Stehen diese Verabredungen fest im ­Kalender?

Nein, wir sprechen noch miteinander (lacht). Es wäre fast absurd, wenn ich mir einen Termin eintragen müsste, um mit meiner Frau zu reden. Aber klar: Bevor die Zeit bei einem Paar ganz untergeht, schreibt man lieber ­einen Termin ein. Bei uns ist es auch so, dass einer sagt: Nächste Woche unternehmen wir dann was. Was, das bleibt bis dahin eine Überraschung. Kürzlich gingen wir zum Beispiel an eine Veranstaltung des Künstlers ­André Heller. Solche Pläne sind entschleu­nigend.

Was bedeutet Ihnen die Liebe?

Liebe ist für mich der Zugang zum Leben, die Basis von allem. Sie ist auch die beste Medizin. Ich muss meine Arbeit lieben, dieses Inter­view lieben, den Tag lieben – sonst sind Energie und Zeit verschwendet. André ­Heller beantwortete an jenem Abend die Frage, was für ihn Glück bedeute, mit dem Moment, in dem er erkannte, dass er sein eigener bester Freund sei. Das hat mich tief berührt. Man muss mit sich selbst im Reinen sein und sich gernhaben, um gestärkt in die Welt hinauszugehen.

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Mehr

Seit wann sind Sie Ihr eigener bester Freund?

Gute Frage. Ich würde sagen, schon lange, aber die Gewichtung hat sich verändert. Wenn man sich in der Phase der Familiengründung befindet, ist man noch wahn­sinnig unerfahren und gestresst. Mit 57 ­blicke ich zurück und denke, ich hätte früher manchmal entspannter sein dürfen. Die Wende kam mit 50, das war ein grosser Einschnitt für mich. Da habe ich beschlossen: Vorbei mit Ausreden, Schluss mit Ungeduld und Aufbrausen. Man muss dem Leben mit Gelassenheit begegnen.

Das heisst?

Wenn ich aufstehe, muss ich froh sein, dass ich da bin mit mir selber. So blöd es klingt, ich liebe mich auch. Und ich muss ­lieben, was der Tag bringt, ansonsten ist der Tag schon gelaufen. Der Blick auf alles, was du siehst, muss voll mit Liebe sein. Wenn ich es jetzt nicht liebe, mit Ihnen zu reden, wieso sollte ich es tun und nicht lieber verschieben?

So einfach?

Im Hier und Jetzt zu sein, ist wichtig. Aber klar gibt es Tage, an denen ich aufstehe, es regnet und dann zudem ein Dreh ansteht. Doch ich weiss, dass noch 50 andere am Set sind. Ich gehe als Erstes immer zu allen hin. Mein ­Ritual ist es, jedem die Hand zu geben und zu fragen, wie es ihm geht. Und dann machen wir das zusammen.

Sie wirken trotz des grossen Erfolgs sehr demütig und geerdet. Was hält Sie am ­Boden?

Zu Beginn meiner TV-Karriere gab mir damals die Agentin drei Leitsätze mit. Erstens: Es geht nie um dich persönlich, nicht um dich als Hans. Wenn du Erfolg hast, bist du eine Art Projektionsfläche und warst zur richtigen Zeit am richtigen Ort; wenn nicht, hattest du einfach Pech. Zweitens: Rechne in dieser Branche niemals mit Dankbarkeit. Und drittens: Bring immer etwas mit – eine Idee, Pralinen, Wein oder ein volles Herz. Vor allem den ersten Rat verinnerliche ich seit über 20 Jahren. Die Leute lieben den «Bergdoktor», und ich habe das Glück, diesen zu repräsentieren.

Wie wird im Hause Sigl eigentlich privat Weihnachten gefeiert?

Am 24. Dezember um Schlag sieben Uhr geht es los, dann gibt es von mir ein Gedicht. Das habe ich vor zehn Jahren begonnen, und es wurde zu einer Tradition. Dann essen wir ­Raclette, es folgt etwas Bescherung, und ab zehn Uhr kommen auch Freunde.

Sind Sie gut im Beschenken?

Ich denke schon. Ich schenke gerne Bücher, denn mit Büchern braucht man Zeit, und oft führt das Lesen einer gleichen Geschichte zu Gesprächen.

Womit macht man Ihnen eine Freude?

Ich bin ein grosser Fan von Papeterie, ob schöne Notizbücher oder Stifte. Ich habe auch Freude, wenn ich Klassiker wie Socken oder eine Krawatte bekomme. Ich habe in meinem Leben nie eine Krawatte an, aber wenn ich eine geschenkt bekomme, freue ich mich. Es geht nicht um das Geschenk selber, sondern um die Gedanken dahinter, die sich die Person gemacht hat.

Wieso sind viele an Weihnachten so gestresst?

Weil wir uns überfordern. Man meint, das ganze Jahr Höchstleistung erbringen zu müssen, und die sozialen Medien befeuern den ständigen Vergleich: noch schönere Deko, noch perfektere Fassaden. Dazu kommen Job, vielleicht Kinder und allgemeine Krisen. Die Erwartungen an das Fest sind so riesig, dass es die Menschen schlicht erdrückt. Man verlangt von sich, auf Knopfdruck entspannt und selig zu sein – doch das funktioniert so nicht. Das führt dazu, dass die Leute gar nicht mehr wissen, wo im Herzen Weihnachten ist. Es ist wichtig, dass man noch ein bisschen in die Liebe und in die Ruhe kommt. Das ist mein Auftrag mit meinen Shows. Ich bin sozusagen auf Weihnachtsmission.

Ihr persönlicher Rat für die Festtage?

Man sollte in den ­Modus kommen «Ich will das tun» statt «Ich muss das tun». Und unbedingt jeden Tag ganz bewusst geniessen.