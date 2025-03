1/5 Boris Becker wird nach eigener Aussage immer noch von Albträumen aus seiner Gefängniszeit geplagt. Foto: imago images/Bestimage/JACOVIDES-MOREAU

Darum gehts Boris Becker kündigt Buch über seine Gefängniszeit an

Becker beschreibt die Erfahrung als schmerzhaft und von Albträumen geplagt

231 Tage verbrachte Boris Becker (57) 2022 in britischen Gefängnissen. Über die mehr als ungewöhnliche Zeit in seinem Leben wird die deutsche Tennis-Legende in einem neuen Buch Auskunft geben. Das hat Becker auf Instagram angekündigt. Das Werk «Inside» soll am 10. September dieses Jahres im Handel erscheinen. Die Details.

Boris Becker plagen aus der Gefängniszeit immer noch Albträume

«Im vergangenen Jahr habe ich mir erlaubt, tief in eine der schmerzhaftesten Erfahrungen meines Lebens einzutauchen. Ich wurde mit Erinnerungen konfrontiert, die ich lieber vergessen würde, mit Albträumen, die mich immer noch verfolgen, und mit Gefühlen, von denen ich nicht wusste, ob ich sie überleben würde. Das Schreiben war mein Versuch, zu heilen und einen Weg zu finden, dem Ganzen einen Sinn zu geben», erklärt Becker in seiner Buchankündigung. Nun sei er bereit, das Erlebte und Erlittene mit seinen Leserinnen und Lesern zu teilen.

«Ehrlich, ungefiltert und unmaskiert»

Der Star war bekanntermassen im April 2022 in London zu einer zweieinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Rund sieben Monate davon sass er in den Gefängnissen Wandsworth und Huntercombe ab. Seine Wahrheit über die Zeit seiner Haft möchte er jetzt erzählen - «ehrlich, ungefiltert und unmaskiert», wie es auf Instagram heisst.

Die Hoffnung des ehemaligen Wimbledon-Siegers ist, «dass diese rohe, ehrliche Geschichte Menschen jenseits des Tennissports anspricht und Herzen berührt, die wissen, wie es sich anfühlt, zu fallen und wieder aufzustehen».

Nach Verbüssen seiner Haftstrafe schien es zuletzt für Becker nur noch aufwärtszugehen. So nahm er etwa vor Kurzem an der Survivalshow «Bear Hunt - Die Promi-Jagd» («Celebrity Bear Hunt») teil und startete gemeinsam mit Ex-Tennisprofi Andrea Petković (37) zum Jahreswechsel den Podcast «Becker Petrovic».

Privat fand er mit Lilian de Carvalho Monteiro (34) sein Glück, die ihm auch in der Zeit seiner Haft zur Seite stand. Das Paar gab sich im September 2024 im italienischen Portofino das Jawort. Für Becker ist es die dritte Ehe.