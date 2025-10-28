Günther Jauch moderiert seit 1999 die Show «Wer wird Millionär?». Ein regelmässiger Lohnanstieg? Fehlanzeige. Doch bei dem Gehalt, das er pro Sendung erhält, ist dies auch nicht wirklich nötig.

1/4 Günther Jauch verzichtet seit vielen Jahren auf Gehaltsverhandlungen mit RTL. Foto: RTL

Günther Jauch (69) hatte im Frühjahr erneut betont, dass seine letzten Gehaltsverhandlungen mit RTL bereits lange zurückliegen. Die Frage nach einer Gehaltserhöhung stellte ihm dem Sender zufolge ein Kandidat in einer Folge von «Wer wird Millionär?» im April. Darauf antwortete der deutsche Moderator, dass sich sein Gehalt «seit 23 Jahren» nicht verändert habe. «Inflationsausgleich?», fragte der Teilnehmer nach, woraufhin Jauch sagte: «Nein, braucht's nicht. Aber machen Sie sich keine Sorgen.» Mit seiner schlagfertigen Reaktion sorgte er für Lacher im Publikum.

Sorgen muss man sich um Jauchs Gehalt wohl tatsächlich nicht machen. So verdient er gemäss vermögenmagazin.de 125'000 Euro – pro Folge. Kein Wunder schätzt eben diese Quelle sein Gesamtvermögen auf 55 Millionen Euro.

Über sein gleichbleibendes Gehalt hatte Jauch der deutschen «tz» zufolge bereits 2023 in der «NDR Talk Show» gesprochen. In der Sendung habe er verraten, dass sein Gehalt seit der letzten Anpassung vor über 20 Jahren «stabil geblieben» sei. Über die anfängliche Regelung erklärte er: «Ich habe damals keinen Vertrag unterschrieben, weil ich der ganzen Sache nicht so richtig getraut habe.» Der Moderator führte aus: «Wenn man nicht verheiratet ist, funktioniert es oft am besten.»

Über 25 Jahre «Wer wird Millionär?» mit Günther Jauch

Nun verbinden Jauch und die Quizshow bereits rund 26 gemeinsame Jahre. Am 3. September 1999 präsentierte er die erste «Wer wird Millionär?»-Sendung. An das Bestehen von Quiz-Formaten glaubte er laut einem Interview mit «web.de» aus dem Herbst 2024 anfangs nicht. «Als ich ‹Wer wird Millionär?› zum ersten Mal – damals übrigens probeweise für nur vier Sendungen – gemacht habe, hielt ich die Geschichte des Genres ‹Quiz› im Fernsehen für auserzählt», so Jauch. Auch die Sendung so lange zu moderieren, habe er «nicht erwartet».

Wenn er mit der Sendung irgendwann aufhört, muss das seiner Ansicht nach aber nicht das Ende der Show bedeuten. «Denn die Friedhöfe sind voll von unersetzlichen TV-Moderatoren. Auch ich werde mich da irgendwann mal einreihen», erklärte der Quizmaster.