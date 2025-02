1/6 Tiger Woods muss den Verlust seiner Mutter Kultida verkraften. Foto: Keystone

Auf einen Blick Tiger Woods' Mutter Kultida im Alter von 81 Jahren verstorben

Kultida war eine wichtige Unterstützerin und strenge Erzieherin für Tiger

Tiger Woods (49) trauert um seine Mutter Kultida, die im Alter von 81 Jahren verstorben ist. Die traurige Nachricht teilte der Golfer über seinen Social-Media-Kanal mit.

In seiner Erklärung würdigte Woods seine Mutter als «eine Naturgewalt eigener Art», mit einem «unbestreitbaren Geist». Er betonte ihre Bedeutung für seine Karriere: «Ohne sie wären keine meiner persönlichen Leistungen möglich gewesen.» Kultida Woods war bis zuletzt eng mit dem Golfsport verbunden und besuchte noch in der vergangenen Woche ein TGL-Match ihres Sohnes in Südflorida.

Sie lernte Woods' Vater im Vietnamkrieg kennen

Kultida, geboren in Thailand, lebte den Grossteil ihres Lebens in den Vereinigten Staaten. Sie lernte Earl Woods (1932-2006), Tiger Woods' Vater, in den 1960er Jahren während des Vietnamkriegs kennen, als er in Thailand stationiert war. Das Paar liess sich später in Cypress, Kalifornien, nieder.

Obwohl Earl Woods oft als die treibende Kraft hinter Tigers Karriere gesehen wurde, spielte Kultida eine ebenso wichtige Rolle in seinem Leben. In einem Interview mit USA Today beschrieb Tiger seine Mutter als streng und fordernd: «Meine Mutter war die Vollstreckerin. Mein Vater war vielleicht bei den Special Forces, aber ich hatte nie Angst vor ihm. Meine Mutter ist immer noch hier, und ich habe immer noch Todesangst vor ihr.»

Erstes Turnier ohne Mama Kultida im Hintergrund im April

Kultida Woods asiatische Herkunft war einer der Gründe, warum Tiger sich selbst als «Cablinasian» bezeichnete, eine Mischung aus kaukasisch, schwarz, indianisch und asiatisch, anstatt als Afroamerikaner, wie er oft kategorisiert wurde.

Tiger Woods wird voraussichtlich im April am Masters-Turnier teilnehmen. Die Golfwelt wird zweifellos seine Leistung mit besonderem Interesse verfolgen, da er nun erstmals ohne die Unterstützung seiner Mutter antreten muss.