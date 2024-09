1/5 Elena Carrière kam 2016 ins Finale von «Germany's Next Topmodel».

Saskia Schär Redaktorin People

2016 erreichte Elena Carrière (27) bei GNTM das Finale, unterlag dort jedoch Kim Hnizdo (28). Zu jener Zeit war bei Heidi Klums Castingshow «Germany's Next Topmodel» noch nichts mit Diversität, sei es in Alters- oder Grössenfrage: Junge, grosse, dünne Models waren gesucht – genau das, was Elena Carrière verkörperte.

Acht Jahre später hat sie sich von dieser Version ihrer selbst getrennt, begibt sich auf eine «healing journey» – raus aus der Essstörung, hin zu einem gesunden Lebensstil. Nichts mehr mit erster Essensaufnahme am Nachmittag, ständigem Kippen rauchen und Kaffee trinken. Kein einfacher Schritt für Carrière, deren Identität «jahrelang die eines dünnen, veganen, kleinbrüstigen Models» war, wie sie bereits im Juni auf Instagram schrieb. Es sei superhart, «sich wie eine Fremde im eigenen Körper zu fühlen, der sich verändert». Und er hat sich verändert, denn mit dem gesünderen Lebensstil und Sport kamen auch die Kilos.

Das Dünnsein durchhalten als grosses Ziel

Mittlerweile wiegt Elena Carrière zehn Kilogramm mehr als noch vor sechs Jahren und zeigt auf Instagram Vorher-Nachher-Bilder, zu denen sie Folgendes schreibt: «Ich muss euch wahrscheinlich nicht das Offensichtliche erklären und beschreiben, wie ungesund ich damals gelebt habe – denn das wirklich Erschreckende, woran ich mich erinnere, ist: Ich fand mich damals (links) tatsächlich zu ‹dick›».

Weiter erklärt sie, dass sie damals wenig anderes im Leben zu tun hatte, «als mit Essen zu experimentieren und darauf zu achten, wie ich aussah». Ihr war wichtig, «Disziplin vorzuweisen und auch zu denen, ‹die das Dünnsein durchhalten› zu gehören». Doch das liegt heute alles hinter ihr, sie zeigt sich dankbar, «Gewichte heben zu können. Stark zu sein, für meine Langlebigkeit und Gesundheit! Mir alles zu essen zu erlauben, weil ich es kann».

«So wichtig und so wundervoll»

Ihren Post schliesst sie mit einem Appell an ihre Follower. «Wenn du mal wieder in den ‹Kritiker Modus› kommst – check dein Privileg. Du darfst gesund leben, hast alle Möglichkeiten, die vitalste Form deiner selbst zu sein. Nutze sie, andere können es nicht.»

Für ihre ehrlichen Worte erhält sie in den Kommentaren viel Zuspruch, mehrere Frauen erkennen sich in ihren Sätzen wieder. Sätze wie «Danke dir Elena, fürs Abholen und erinnern», «Ich reihe mich in den Kreis der Frauen ein, denen diese Art von Content wirklich guttut», «Schöne Worte! Irgendwie schwierig, Selbstliebe zu lernen» und «So wichtig und so wundervoll» sind zu lesen.

