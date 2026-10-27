In der Nacht auf Dienstag wurde die finale Folge von «Das Sommerhaus der Stars» auf RTL Plus hochgeladen, womit die Gewinner nun feststehen. Wer sie sind? Wir stellen sie vor.

Darum gehts Costello-Wollersheim und Reiter gewinnen «Sommerhaus»

Das Paar erhält 50'000 Euro

Sie ist Bert Wollersheims Ex, er angehender Physiotherapeut

Saskia Schär Redaktorin People

Ginger Costello-Wollersheim (40) und ihr Partner Lukas Reiter (32) konnten die 11. Staffel des Reality-TV-Formats «Sommerhaus der Stars» für sich entscheiden. In der Sendung ziehen mehrere mehr oder weniger prominente Paare für einige Wochen gemeinsam auf einen Bauernhof in Bocholt, wo sie nicht nur den WG-Alltag, sondern auch nervenaufreibende Spiele und Nominierungsrunden meistern müssen.

Über das Preisgeld von 50'000 Euro durften sich schlussendlich die eben genannte Costello-Wollersheim und ihr Partner freuen. Der Name Wollersheim dürfte dem einen oder anderen bekannt sein, handelt es sich bei ihm schliesslich doch um eine der bekanntesten deutschen Rotlichtgrössen: Bert Wollersheim (75). Bei Ginger Costello-Wollersheim handelt es sich um seine Ex-Partnerin. Doch auch nach ihrer Trennung sind die beiden noch freundschaftlich miteinander verbunden. Sie nennt ihn gar ihren besten Freund und ruft ihn regelmässig an, wenn sie mit ihrem Partner Lukas Streit hat. Das erklärte sie kürzlich in einem RTL-Podcast.

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Blitzhochzeit mit Bert Wollersheim

Yvonne Schaufler, wie die Reality-Darstellerin eigentlich heisst, arbeitete jahrelang als Stripperin, Erotiktänzerin und Erotikmodel, legte sich dafür den Künstlernamen Ginger Costello zu. So lernte sie dann 2017 Wollersheim kennen, mit dem sie im Folgejahr zusammenkam. Nur wenige Monate später gaben sie sich in einer Blitzhochzeit das Jawort.

2019 feierte sie mit «Promi Big Brother» ihren TV-Durchbruch. Etliche Teilnahmen in Reality-Formaten, eigene Partyschlager-Auftritte am Ballermann sowie ein lukratives Erotik-Business auf Onlyfans folgten. Die Ehe mit Bert Wollersheim, dem sie während schwerer gesundheitlicher Krisen treu zur Seite stand, ging nach sechs Jahren auseinander. Im April 2025 lernte sie dann ihren Lukas kennen und lieben und geht mit ihrem erklärten «Ruhepol» seither gemeinsam durchs Leben.

Reiter selbst trat erst durch seine Beziehung zu Costello-Wollersheim in die Öffentlichkeit. Zuvor arbeitete er als Bankangestellter, derzeit absolviert er eine Ausbildung zum Physiotherapeuten. Das Paar führt gemäss RTL eine Fernbeziehung: Während er in Wien studiert, pendelt sie zwischen Deutschland, Basel und ihrer Wahlheimat Vietnam.