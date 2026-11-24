Mr. Darcy spazierte schon durch seine Hallen, nun sollen Geri und Christian Horner dort einziehen: Das Paar hat Edgcote House gekauft. Das englische Herrenhaus diente als Drehort für «Stolz und Vorurteil» und hat eine Reihe illustrer Vorbesitzer.

Darum gehts Geri und Christian Horner sollen Edgcote House in England für 52 Millionen Pfund gekauft haben

Das Anwesen umfasst 688 Hektar Land, 31 Wohnungen und Cottages sowie Anlagen für den Pferdesport

Das Herrenhaus aus dem 18. Jahrhundert war 1995 in der BBC-Serie «Stolz und Vorurteil» zu sehen

Saskia Schär Redaktorin People

Für Spice Girl Geri Horner (54) geht ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung: Gemeinsam mit Ehemann Christian Horner (53) hat sie sich gemäss «Daily Mail» Edgcote House in Banbury in Northamptonshire (Grossbritannien) gekauft. Und das geschichtsträchtige Mega-Anwesen kann sich durchaus sehen lassen.

So gibt es sechs Empfangsräume, acht Schlafzimmer, mehrere Ankleidezimmer, mindestens fünf Badezimmer – und natürlich dürfen auch eine Bibliothek und ein stattliches Esszimmer nicht fehlen. Im obersten Stock sind zudem zwölf weitere Zimmer vorhanden. Insgesamt haben die neuen Eigentümer somit auf vier Etagen über 2400 Quadratmeter Platz, um sich auszutoben.

Auch ausserhalb des alten, denkmalgeschützten Gemäuers – das Anwesen wurde im 18. Jahrhundert gebaut – gibt es mehr als genügend Platz, sind doch 688 Hektar Park- und Farmland sowie ein eigener See vorhanden. Zudem sind insgesamt 31 weitere Wohnungen und Cottages auf dem Grundstück enthalten. Was jedoch für Geri Horner besonders wichtig sein dürfte, sind die bereits vorhandenen Einrichtungen eines professionellen Pferdesportbetriebs. So gibt es nebst einer Rennbahn mehrere Rennställe, Trainingsbahnen und Reitplätze.

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Eine ganze Reihe illustrer Vorbesitzer

Noch im August berichtete die britische Presse, dass das Ehepaar mit seinem Gebot von 45 Millionen Pfund einem Geschäftsmann unterlegen sei, welcher 52 Millionen bot. Doch nun sollen sich die beiden das Anwesen für genau diese Summe gesichert haben. Das entspricht gut 60 Millionen Franken. Dank Horners Red-Bull-Abfindung von 85 Millionen Franken dürfte das gut im Budget liegen.

Jane-Austen-Fans dürfte das Herrenhaus bekannt vorkommen, es diente in der BBC-Serie «Stolz und Vorurteil» von 1995 als Netherfield, Wohnsitz von Mister Bingley. So wanderte auch sein guter Freund Mr. Darcy (gespielt von Colin Firth, 66) durch die alten Hallen.

Geht man in der Geschichte noch weiter zurück, landet man bei dem berühmt-berüchtigten König Henry VIII. Dieser sprach seiner vierten Ehefrau, Anne of Cleves, das Anwesen 1540 im Zuge der Scheidung zu. Heute erinnert jedoch nichts mehr an ihre einstige Unterkunft. Die Familie Chauncy, die während 270 Jahren im Besitz von Edgcote House war, liess Mitte des 18. Jahrhunderts das Haus bauen, welches man noch heute sieht.

Blickt man noch weiter in die Vergangenheit, finden sich weitere berühmte Ex-Besitzer des Gutes: William the Conqueror (ca. 1028–1087), Thomas Cromwell (1485–1540) oder auch Isabel de Bruce (ca. 1199–1251), die Grossmutter des einstigen schottischen Königs Robert the Bruce (1274–1329). Ob ihre Geister noch immer durch die Hallen schweben? Davon können das Spice Girl und der einstige Teamchef von Red Bull Racing nun bald berichten.