Wild, witzig und selbstbewusst: US-Schauspielerin Rosanna Arquette zählte einst zu den Topstars. Auch heute gibt sie sich noch immer kämpferisch.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rosanna Arquette (66) wirkte in über 160 Filmen mit und engagiert sich für Bürgerrechte, Menschenrechte und Umweltschutz

Die Schauspielerin hatte vier Ehen und geniesst jetzt ihr Single-Leben

Ihre Tochter Zoë Bleu Sidel (31) ist Schauspielerin und Modedesignerin War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Leo Lüthy, GlücksPost

Alles Arquette oder was? Es gab eine Zeit, da war der Name Arquette in Hollywood fast unvermeidlich. Die Arquette-Geschwister Rosanna, Patricia, David und Alexis bildeten eine kleine Filmdynastie. Und Rosanna Arquette (66) galt in den Achtzigern als das It-Girl der New Yorker Szene.

Die blonde Schönheit hatte aber immer eine Vorliebe für europäisches Kino. Gleich nach ihren ersten Erfolgen mit «Die Zeit nach Mitternacht» von Martin Scorsese (83), und «Susan... verzweifelt gesucht» mit dem späteren Superstar Madonna (67) ging sie nach Europa, um mit Luc Besson (66) «Im Rausch der Tiefe» zu drehen.

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

«Geniesse mein Single-Leben»

«In Europa werden einfach die besseren Filme gemacht», sagt sie über ihre frühere Rollenwahl. Und es sollten viele weitere Filme folgen. Inzwischen sind es über 160 Filme geworden, in denen die Mimin mitwirkte – und das Drehen geht munter weiter.

Auch in Sachen Ehemänner ist Rosanna Arquette fleissig am Arbeiten. Vier Kurzehen sind es bislang geworden. Der letzte Versuch mit dem Investmentbanker Todd Morgan (65) scheiterte vor vier Jahren. «Nun, ich geniesse jetzt halt wieder mein Single-Leben und widme mich den wichtigen Dingen im Leben», meinte sie jüngst.

Sie setzt sich für Schwächere ein

Und das sind vor allem ihre Kämpfe für die Rechte von Schwächeren. «Meine Eltern waren Aktivisten, und so bin ich es auch geworden. Bürgerrechte, Menschenrechte und Umweltschutz sind mir wichtig, und dafür kämpfe ich mit all meinen Mitteln», sagt die New Yorkerin. «Aktuell noch mehr denn je, weil ich in einem Land lebe, das leider von einem Diktator geführt wird. Es ist beängstigend», sagte sie kürzlich dem «Guardian».

Rosanna Arquette pendelt oft von New York nach Malibu, wo sie eine schmucke Villa besitzt und dort «das Leben mit und in der Natur» geniesst. In den Schlagzeilen war Arquette vor wenigen Jahren auch mal, weil sie nach einem Autounfall in Malibu in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert werden musste. Sie hatte die Kontrolle über ihren BMW verloren und war beim Parkieren in ein Einkaufscenter gedonnert. «Welche Schande», meinte sie danach. «Sehr stolz» aber ist sie auf ihre Tochter Zoë Bleu Sidel (31), die eine erfolgreiche Karriere als Schauspielerin und Modedesignerin eingeschlagen hat. «Sie macht mich richtig glücklich», sagt Mama Arquette.