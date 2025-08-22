Laura Maria Rypa feiert Sohn Amelios ersten Geburtstag – mitten im Trennungsdrama mit Pietro Lombardi. Auf Instagram widmet sie ihm liebevolle Worte. Auch Lombardi selbst liess sich den Ehrentag nicht entgehen.

1/5 Laura Maria Rypa ist bereits zweifache Mutter. Foto: imago/pictureteam / Pictureteam

Darum gehts Laura Maria Rypa gratuliert Sohn Amelio zum ersten Geburtstag nach Trennung

Pietro Lombardi besucht Geburtstagfeier trotz Trennung von Laura Maria Rypa

Rypa und Lombardi haben zwei gemeinsame Söhne: Amelio (1) und Leano Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Der erste Geburtstag ihres zweiten Sohnes Amelio fällt mitten in die Trennungsschlagzeilen um Laura Maria Rypa (29) und Pietro Lombardi (33). Während es auf dem Instagram-Account des einstigen «DSDS»-Gewinners weiter ruhig bleibt, richtet Rypa liebevolle Worte an ihren Sohn.

«Alles Liebe und Gute zum Geburtstag, mein Schatz», schreibt die 29-Jährige. «Wir alle lieben dich über alles und sind so unendlich stolz auf dich. Möge dein neues Lebensjahr dir Freude, Glück, Gesundheit und viele wunderschöne Momente schenken.» Dazu postet sie zwei Fotos: Auf einem kuschelt sie mit Amelio und seinem älteren Bruder Leano, der im Januar 2023 geboren wurde. Auf dem zweiten ist das Geburtstagskind allein zu sehen, umgeben von Luftballons.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Du bist ein Geschenk für uns alle – einzigartig, wertvoll und wundervoll. Egal, wohin dein Weg dich führt, vergiss nie: Du bist von ganzem Herzen geliebt», schreibt sie weiter.

Erste Äusserung von Lombardi nach der Trennung

Den ersten Geburtstag seines insgesamt dritten Sohnes – mit Ex-Frau Sarah Engels (32) hat er Sohn Alessio (10) – liess sich auch Pietro Lombardi nicht entgehen. RTL hat den Sänger dabei beobachtet, wie er am Freitagnachmittag nach Monheim zu Lauras Eltern fuhr. Dort soll sich die Influencerin gemäss Informationen des TV-Senders aktuell aufhalten.

Vom Reporter darauf angesprochen, wie die Geburtstagsfeier für ihn war und ob man sich an einem solchen Tag extra für seine Jungs zusammenreisse, entgegnete er Folgendes: «Es gibt doch kein ‹extra für meinen Jungen›. Er ist mein Kind. Da muss ich nichts ‹extra› machen».

«Entschieden, getrennte Wege zu gehen»

Am Wochenende hatte Rypa überraschend die Trennung von Lombardi öffentlich gemacht. «Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben. Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen, und deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen», erklärte sie in einer Instagram-Story.

«Aus Respekt gegenüber unseren Kindern möchten wir zu dieser Entscheidung nichts weiter öffentlich sagen. Für uns ist es wichtig, diesen Schritt in Ruhe und im Privaten zu gehen», hiess es weiter. Lombardi äusserte sich bisher nicht zu der Trennung.

Auf Pietro Lombardis Account bleibt es still

Vor wenigen Tagen bedankte sich Rypa in einer weiteren Story für das Verständnis ihrer Follower, das ihr «wirklich viel» bedeute. «Auch wenn privat gerade einiges anders ist, weiss ich, dass der Alltag weitergeht. Ich habe Verantwortung für meine Kinder, meine Hunde und natürlich auch für meine Arbeit.» Nach und nach wolle sie wieder in ihre Routine zurückfinden. «Danke, dass ihr mich auf diesem Weg begleitet und unterstützt», schrieb sie dazu und setzte ein rotes Herz.

Laut «Bild»-Zeitung soll sich Lombardi nach der Trennung in seine Heimatstadt Karlsruhe zurückgezogen haben, wo Familie und Freunde leben. Am Freitag wurde er zudem in Düsseldorf beim Einkaufen gesichtet, wie mehrere Medien berichten.