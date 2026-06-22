Im Oktober 2024 stürzte Liam Payne unter Drogen- und Alkoholeinfluss aus dem dritten Stock eines Hotels in Südamerika. Was mit seinem Nachlass geschieht, hat nun ein Gericht in Newcastle geklärt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Liam Payne starb 2024, Sohn Bear (9) erbt 22,5 Mio Franken

Payne hinterliess kein Testament, Gericht entschied über den Nachlass

Bear erhält volles Erbe mit 18, darunter Haus für 3,75 Mio Euro

Saskia Schär Redaktorin People

Vor knapp zwei Jahren schied One-Direction-Star Liam Payne bei einem Unglück in Argentinien aus dem Leben. Nun hat sich bestätigt, worüber bereits seit langem spekuliert wurde: Sohn Bear (9) wird alleiniger Erbe des Mega-Vermögens. Der kleine Bub stammt aus der Beziehung zu der britischen Sängerin Cheryl Tweedy (42), hierzulande besser bekannt unter ihrem einstigen Namen Cheryl Cole.

Weil der Sänger kein Testament hinterlassen hatte, weder verheiratet war noch sich in einer eingetragenen Partnerschaft befand, hat nun ein Gericht in England entschieden, dass der gesamte Nachlass Bear zugutekommen wird, berichtet «Daily Mail». Der Junge darf sich dabei über ein Vermögen von über 22,5 Millionen Franken freuen – rund 2,5 Millionen weniger als am 1. Mai im vergangenen Jahr angegeben.

Cheryl Tweedy sowie Anwalt Richard Bray wurden vom Gericht in Newcastle als Nachlassverwalter eingesetzt. Ein Teil des Geldes kann bereits jetzt zu Bears «Wohl» genutzt werden, den Rest erhält er an seinem 18. Geburtstag. Zum Nachlass gehört unter anderem ein 5-Zimmer-Haus in Buckinghamshire, das Payne drei Jahre vor seinem Tod für 3,75 Millionen Euro kaufte.

Liebe im Schnelldurchlauf

Payne und Tweedy lernten sich 2008 bei «The X Factor» kennen. Der damals 14-jährige Payne trat als Kandidat in der Castingshow an, während Tweedy in der Jury sass. 2015 kamen die beiden wieder in Kontakt, von da an ging es Schlag auf Schlag: 2016 machten sie ihre Beziehung öffentlich, was wegen des Altersunterschieds von zehn Jahren nicht unkommentiert blieb. 2017 brachte die einstige Girls-Aloud-Sängerin Söhnchen Bear zur Welt, 2018 war es bereits wieder vorbei mit dem Familienglück. Zu einer öffentlichen Schlammschlacht kam es nie, die beiden bemühten sich um einen respektvollen Umgang zum Wohle ihres Sohnes.

Nach dem Liebes-Aus mit der Mutter seines Sohnes war Payne von 2019 bis 2022 in einer On-off-Beziehung mit dem amerikanischen Model Maya Henry (26). Das Paar war gar verlobt. Zum Zeitpunkt seines Todes im Oktober 2024 war Payne mit Influencerin Kate Cassidy (27) liiert. Das Paar war seit 2022 zusammen.