Thomas Anders hat seinen Namen abgelegt und heisst jetzt anders – also Anders. Durch einen Systemfehler liess er sich zu diesem Schritt bewegen. Was hält seine Familie davon? Und was bedeutet das nun genau?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Thomas Anders änderte im Februar 2026 seinen Namen offiziell im Pass

Wegen Datenschutz wurde sein Künstlername seit 2025 nicht mehr erfasst

Gesamte Familie änderte Namen; auch Sohn heisst jetzt Alexander Anders War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

Thomas Anders (63), bekannt als die eine Hälfte des legendären Pop-Duos Modern Talking, hat seit Februar 2026 einen neuen Namen – offiziell. Sein bürgerlicher Name Bernd Weidung existiert nicht mehr. «In meinem Pass steht jetzt nur noch Thomas Anders», erklärte der Sänger gegenüber «Bild».

Damit ist Bernd Weidung gestorben, ganz ohne Todesurkunde. Hintergrund dieser radikalen Entscheidung ist eine bürokratische Hürde, die Anders seit 2025 das Reisen erschwert hatte. Nach einem Konzert in Dubai kam es am Flughafen zu einem kuriosen Zwischenfall.

Die ganze Familie heisst nun Anders

«Mein Ticket war auf meinen Künstlernamen Thomas Anders ausgestellt. Das System der Airline erfasste von meinem Reisepass jedoch ausschliesslich meinen bürgerlichen Namen: Bernd Weidung», schilderte er. Solche Situationen waren für den vielreisenden Musiker keine Seltenheit. «Seit Monaten hatte ich wegen meiner beiden Namen immer wieder Schwierigkeiten an Flughäfen, in Hotels und generell bei einem digitalen Check-in.»

Der Grund für das Chaos? Seit 2025 werden Künstlernamen aus Datenschutzgründen nicht mehr im internationalen digitalen Erfassungssystem hinterlegt. «Das übliche rückseitige Pflichtfeld des Künstlernamens auf meinem Personalausweis sowie im Reisepass fehlt. Es gilt tatsächlich zum Abgleich nur noch ein Name – nämlich der, der auf der Vorderseite im Pass eingetragen ist», so Anders.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Eine Entscheidung musste her

Die Lösung lag auf der Hand: «Thomas Anders alias Bernd Weidung musste sich für einen Namen entscheiden», erklärte seine Ehefrau Claudia (53). Die Wahl fiel auf den Künstlernamen, den er seit den 80er-Jahren öffentlich trägt. Doch die Entscheidung hatte weitreichende Konsequenzen.

Nicht nur Thomas Anders' Identität wurde offiziell umgeschrieben, auch seine Familie musste sich anpassen. «Da es den Namen Bernd Weidung juristisch nicht mehr gibt, bin ich jetzt behördlich bestätigt offiziell mit Thomas Anders verheiratet», erklärte Claudia. Nach fast 26 Jahren Ehe als Claudia Weidung heisst sie nun Claudia Anders.

Sogar ihr 23-jähriger Sohn Alexander Mick war betroffen. «Alexander ist volljährig und hatte die Wahl, seinen Nachnamen selbst festzulegen», erzählte Claudia. Aus familiären Gründen wählte er ebenfalls Anders. «Alexander wollte nicht den Rest seines Lebens mit einem anderen Nachnamen als seine Eltern leben», so Claudia.

Die Familie nimmt die Namensänderung mit Humor. «Jetzt heissen wir alle anders!», scherzte Claudia. «Ich nenne meinen Mann aber weiterhin Schatzi. Den Müll hinaustragen muss er auch weiterhin, ob als Bernd oder als Thomas.» Nur eine bleibt stur: «Seine Schwester weigert sich, ihn Thomas zu nennen.»