Auf einen Blick Cruz Beckham und Jackie Apostel sind seit diesem Jahr ein Paar

Jackie zeigt ihre Rückennarbe nach schwerer Operation

Sie trägt voller Stolz ein Kleid mit Rückenausschnitt

Saskia Schär Redaktorin People

Cruz Beckham (19), der jüngste Sohn von Victoria (50) und David Beckham (49), schwebt derzeit mit seiner neuen Freundin Jackie Apostel (29) auf Wolke sieben. Die Songwriterin und der Beckham-Spross erscheinen immer mal wieder auf dem Instagram-Profil des anderen. Eine kürzlich von Apostel gepostete Story sorgt nun für Aufsehen – mit ihrem Freund hat das allerdings nichts zu tun.

In der besagten Story ist der Rücken der Musik-Produzentin abgebildet, auf dem eine gigantische Narbe zu sehen ist, die sich entlang ihrer Wirbelsäule erstreckt. Zu dem Bild, welches offensichtlich im Spital aufgenommen wurde, schreibt sie die folgenden Worte: «Unglaublich, wenn man bedenkt, dass ich vor 3 Monaten das Laufen wieder lernte und nicht aufstehen konnte.» Was genau vorgefallen war, erläutert sie dabei nicht.

«Es ist ok, manchmal nicht ok zu sein»

Körperlich und geistig habe sie eine harte Zeit gehabt, schreibt sie weiter. «Es dauerte ewig, bis ich wieder mit mir im Reinen war, vor allem was die Arbeit und das Schreiben betraf.» Die menschlichen Körper seien einfach grossartig und zu so vielem fähig, meint sie, bevor sie einen kleinen Appell an ihre 131'000 Follower richtet. «Nimm dir einen Moment Zeit und sei dankbar für dein Support-System, deine Willenskraft und deine Stärke – was auch immer du derzeit durchmachst».

Weiter erinnert sie daran, dass es völlig in Ordnung sei, «manchmal nicht ok zu sein». Sie hoffe, dass jeder so gut wie möglich auf sich schaue und sich Zeit nehme, «sich auf seine geistige und körperliche Gesundheit zu konzentrieren». Auch solle man sich immer wieder mal bei den Freunden melden und sich nach ihnen erkundigen. Ihren Post schliesst sie mit den Worten: «Ich sende euch Gesundheitsumarmungen und Liebe».

Sie trägt voller Stolz ein rückenfreies Kleid

Dass es sich bei Apostels Instagram-Statement nicht um leere Worte handelt und sie nach dieser wohl alles andere als einfachen Operation mit sich und ihrem Körper wieder im Reinen ist, bewies sie an der Paris Fashion Week vor einem Monat. Damals trug sie ein von ihrer Schwiegermutter in spe designtes Abendkleid und gab damit den Blick voller Stolz auf ihren Rücken frei.

Die Schlagzeilen waren ihr damit sicher, jedoch nicht wegen ihrer Narbe, die damals niemand zu bemerken schien, sondern wegen ihres strahlenden Auftritts und ihrer grossen Ähnlichkeit mit Cruz' Mutter Victoria Beckham.