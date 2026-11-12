Nicht verreisen, keine wichtigen Entscheidungen treffen und am besten gleich zu Hause bleiben. Freitag, der 13., ist für viele ein Albtraum. Der Tag zwischen Mythos, Angst und Aberglaube.

Darum gehts Der Mythos um Freitag, der 13. weist auf die christliche Geschichte hin

TCS und Helvetia-Versicherung weisen keine Zunahme an Unfällen aus

Zwei Experten äussern sich zu Angst vor dem Tag und was dagegen hilft

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Für manche Menschen ist es der Tag, an dem das Unglück nur darauf wartet, zuzuschlagen. Sie sagen Termine ab, meiden Flugzeuge oder verlassen gar nicht erst das Haus. Andere lachen über den Spuk und schauen sich den Horrorfilm «Freitag der 13.» an.

Doch woher kommt der Mythos? In der christlichen Überlieferung sassen beim letzten Abendmahl 13 Personen am Tisch, darunter Judas, der Jesus verriet. Am darauffolgenden Freitag wurde Jesus gekreuzigt. Aus beiden Unglückszeichen entstand die unheilvolle Kombination.

Schreckenssymbol der Popkultur

Der Horrorfilm «Freitag der 13.» von 1980 machte das Datum endgültig zum Schreckenssymbol der Popkultur. Im dritten Teil von 1982 wurde Jason Voorhees, gespielt von Richard Brooker (1954–2013), mit seiner Hockeymaske zur Horrorikone. Wer unter ausgeprägter Angst vor Freitag, dem 13., leidet, hat im Fachjargon Paraskevidekatriaphobie.

Horrorautor Stephen King (79) versucht, an diesem Datum zu Hause zu bleiben. Doch wann wird aus Aberglaube eine ernsthafte Angst? Hanna Steinmann, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, sagt gegenüber Blick: «Ein bisschen Aberglaube ist völlig normal und noch lange keine psychische Störung.»

Problematisch werde es, wenn die Angst den Alltag bestimme. «Beispielsweise wenn jemand deswegen nicht mehr zur Arbeit geht, Reisen absagt oder unter starken Angstsymptomen wie Herzrasen, Zittern, Schwitzen oder Schlafstörungen leidet.»

Bringt der Tag wirklich mehr Unglück? Die Zahlen des Touring Club Schweiz (TCS) sprechen dagegen. In fünf Jahren wurden an den Freitagen, die auf einen 13. fielen, durchschnittlich 160,62 Verkehrsunfälle registriert. An Freitagen insgesamt waren es 164,88. Der Freitag ist zwar der unfallreichste Wochentag – der gefürchtete Freitag, der 13., aber offenbar nicht gefährlicher.

Kulturelle Angst-Prägung

Warum hält sich der Spuk trotzdem? Psychiater Joe Hättenschwiler erklärt: «Die Angst ist vor allem kulturell geprägt. Sowohl die Zahl 13 als auch der Freitag sind historisch mit Unglücksvorstellungen verbunden.»

Hinzu komme der sogenannte Bestätigungsfehler: «Negative Ereignisse an diesem Datum werden bevorzugt wahrgenommen und erinnert, während widersprechende Erfahrungen weniger Beachtung finden.» Wer an diesem Tag einen Unfall hat, sieht darin schnell eine Bestätigung des Mythos.

Dass es gewisse Menschen mehr treffe, erklärt der Facharzt so: «Die individuelle Anfälligkeit lässt sich durch ein Zusammenspiel biologischer, psychologischer und sozialer Faktoren erklären. Wer generell zu Ängstlichkeit neigt oder ein starkes Bedürfnis nach Kontrolle hat, kann anfälliger für solche Befürchtungen sein.»

Auch persönliche Erfahrungen und familiär vermittelte Überzeugungen spielen gemäss Hättenschwiler eine Rolle. «Besonders relevant ist, dass Vermeidungsverhalten kurzfristig die Anspannung reduziert und dadurch negativ verstärkt wird. Langfristig kann dies zur Aufrechterhaltung und Intensivierung der Angst beitragen.»

Helvetia hat den vermeintlichen Unglückstag unter die Lupe genommen. In einer 2023 veröffentlichten Auswertung untersuchte die Versicherung mehr als 3,1 Millionen Fahrzeug- und Sachschadenmeldungen aus den Jahren 2013 bis 2022.

Das Ergebnis: An Freitagen, die auf einen 13. fielen, gingen durchschnittlich 857 Schadenmeldungen ein. An einem gewöhnlichen Wochentag waren es rund 851. Der Unterschied ist also minimal: gerade einmal sechs Meldungen mehr.

Taylor Swift feiert den 13.

Hanna Steinmann rät, sich der Angst zu stellen, statt dem Datum auszuweichen. «Vermeidung bringt kurzfristig Erleichterung, verstärkt langfristig aber häufig die Angst.» Ihr Rat: «Den Freitag, den 13., möglichst wie jeden anderen Tag gestalten und nicht vorsorglich Termine absagen oder zu Hause bleiben.»

Dass das Datum durchaus auch Glück bringen kann, zeigt US-Superstar Taylor Swift (36). Sie wurde am 13. Dezember geboren, feierte ihren 13. Geburtstag an einem Freitag und malt sich die Zahl vor Auftritten auf die Hand. Ihr Debütalbum wurde nach 13 Wochen mit Gold ausgezeichnet. «Wann immer die 13 in meinem Leben auftaucht, ist das etwas Gutes», sagte sie in einer TV-Show.

Der deutsche Schauspieler Moritz Bleibtreu (55) erblickte am Freitag, dem 13. August 1971, die Welt und hat dazu auch eine positive Assoziation. Psychiaterin Steinmann wünscht allen, «die am 13. November 2013 geboren wurden und diesen Freitag ihren 13. Geburtstag feiern, von Herzen alles Gute! Meine Nichte gehört auch dazu.»