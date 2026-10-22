Frank Rosin gerät mit Koch aneinander

Eigentlich möchte Frank Rosin Koch Sascha nur helfen. Dieser verliert durch die harten Worte des Restauranttesters jedoch jegliches Vertrauen in sein Können. Rosin hat dafür wenig Verständnis.

Silja Anders Redaktorin People

Bleiben bei Restaurants die Gäste aus und wissen die Besitzer nicht mehr weiter, holen sie sich oft Frank Rosin, den Restauranttester, heran. Dieser probiert das Essen, schaut sich die Finanzen des Betriebs an und legt den Gastronomen die ungeschönte Wahrheit vor.

Das erfährt auch Koch Sascha in der neuesten Folge von «Rosins Restaurants», die am Donnerstag, 22. Oktober, um 20.15 Uhr auf Kabel Eins läuft. Rosin hält mit seiner Meinung nicht hinterm Berg und konfrontiert Sascha direkt nach dem Testessen.

Rosin ist empört, Sascha geknickt

«Du hast ohne Plan dein Essen rausgeschickt», so Rosin. Beim Coaching hat Sascha dann noch einige Fragen, die den Experten ratlos zurücklassen. Nicht jedoch, weil er die Antwort nicht wüsste, sondern weil er den Eindruck hat, dass bei Sascha «die letzten 20 Jahre gar nicht so lehrreich waren, wie man sich eingebildet hat». Laut Rosin schmiert Sascha gegen die anderen Restaurants im Ort ab.

Die harten Worte von Rosin verkraftet Sascha nicht so einfach. Er wirft dem 60-Jährigen vor, sein Selbstwertgefühl «komplett auf den Boden» zu reissen. Statt Mitgefühl doppelt Rosin jedoch noch nach: «Du musst selbst mit dir ins Gericht gehen. Wenn du mir so kommst, les' ich dir komplett die Leviten!» Wenn Sascha schlau sei, höre er Rosin besser zu, rät der Restauranttester dem ehemaligen Militärkoch.

Sascha sieht sein Dilemma letztlich ein, scheint aber noch einen weiten Weg vor sich zu haben, denn auch beim finalen Testessen fällt Rosins Urteil nicht besser aus. «Was habt ihr heute sechs Stunden gemacht?», fragt er das Team um Sascha verwundert. Geknickt meint Sascha: «Ich bin einfach nur unfähig.» Immerhin, am Ende gibt es eine Gesamtbewertung von 4,5 Sternen.