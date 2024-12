Frank Otto wurde kürzlich händchenhaltend mit Miss Deutschland 2024 gesehen, während Nathalie Volk in Australien studiert. Die beiden pflegen offenbar eine offene Beziehung.

1/5 Seit knapp zehn Jahren ein Paar: Frank Otto und Nathalie Volk. Foto: imago images/Stephan Wallocha

Auf einen Blick Frank Otto und Nathalie Volk scheinen offene Beziehung zu führen

Volk studiert in Perth, Otto wird mit anderen Frauen gesehen

Die beiden trennen 40 Jahre Altersunterschied Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Fynn Müller People-Redaktor

Die Beziehung von Frank Otto (67) und Nathalie Volk (27) sorgt mal wieder für Gesprächsstoff. 2015 wurden die beiden ein Paar – es folgten viele kritische Stimmen, dass der Altersunterschied von 40 Jahren zu gross sei und Volk nur hinter dem Erbe von Frank Otto her sei. 2021 trennten sie sich und Volk brannte mit dem Hells-Angels-Rocker Timur A. (46) durch. Anfang 2022 kam es zum Liebes-Comeback.

Doch seit September 2023 wurden die beiden nicht mehr gemeinsam gesehen. Volk studiert derzeit Medizin in Perth, wo sie, finanziert von Otto, in einer Villa wohnt. Otto hingegen wird häufiger allein oder in Begleitung anderer attraktiver Frauen auf verschiedenen Events gesichtet. Jüngst besuchte Otto eine Box-Gala mit der 24-jährigen Studentin Celina W., die amtierende «Miss Germany».

Trotz Händchenhalten beteuerten beide, kein Paar zu sein. Otto erklärte gegenüber «Bild», es sei «in der feuchtfröhlichen Stimmung» und «auch in der Aufregung eines Kampfes» geschehen. Volk reagiert gelassen auf Instagram: «Jeder Mensch – einschliesslich Frank – geniesst Aufmerksamkeit.» Dann betont sie: «Nächstes Jahr sind es zehn Jahre. Ich könnte nicht glücklicher sein.»

Glücklich dank offener Beziehung?

Doch wie funktioniert diese unkonventionelle Beziehung? Eine Quelle aus Ottos Umfeld verrät der «Bild»: «Natalie liegt ihm am Herzen, deshalb unterstützt Frank sie grosszügig. Er darf mit anderen Frauen ausgehen und da darf auch mehr laufen. Das ist für Frank und Nathalie hinter den Kulissen völlig okay.» Die beiden scheinen also eine offene Beziehung zu führen.

Auch Frank Otto erklärte im November in einem «RTL»-Interview, dass es keinen Grund zur Sorge um seine Beziehung mit Volk gebe. «Nathalie schreibt gerade Prüfungen in Australien. Sonst wäre sie hier an meiner Seite», hiess es damals.