Eklat im Nachtclub! Der deutsche Multimillionär Frank Otto (67) soll im Düsseldorfer VIP-Club Rudas Studios nach einer Partynacht ausgerastet sein und beim Ausgang eine Frau angegriffen haben. Videoaufnahmen vom Vorfall liegen der deutschen «Bild»-Zeitung vor.

Passiert soll das Ganze vor gut zwei Wochen sein, in den Morgenstunden vom 14. Juli. Die Videoaufnahmen eines Gastes zeigen den Unternehmer auf einem roten Teppich stehen, dort wird er von einem Türsteher aufgehalten. Laut Informationen der «Bild» wollte Otto um drei Uhr morgens den Club verlassen, ohne die Rechnung auf seiner Verzehrkarte zu begleichen.

Nach kurzem Wortwechsel schubste der Versandhaus-Erbe den Sicherheitsmann weg, stürmte zum Empfangsdesk und griff eine Frau an, die dort stand. Otto rammte sie mit voller Wucht gegen den Tresen.

«Otto war wie von Sinnen»

Sofort eilte ein Türsteher herbei und riss Frank Otto weg, die Unbekannte blieb fassungslos zurück. Ein Augenzeuge sagte zu Bild: «Otto war wie von Sinnen. Zum Glück hat die Security eingegriffen und die Frau beschützt. Wer weiss, was sonst passiert wäre.»

Eine Sprecherin von Frank Otto äusserte sich zum Vorfall so: «Frank Otto wurde vom Security bedrängt. Nachdem der Security von ihm abgelassen hatte, wollte er nur noch weg – wobei er zum Ausgang ging. Nur war da kein Ausgang, sodass er umdrehte, um den richtigen Ausgang zu nehmen. An mehr kann er sich nicht erinnern, ausser dass er ins Hotel wollte.» Zum Angriff auf die Frau, die laut «Bild» zur Gruppe gehörte, mit der Otto den Abend verbrachte, gibt es keine Aussage.

Missverständnis um offene Rechnung

Ebenfalls in der Feiergruppe dabei war Schönheitschirurg Mehmet Atila. Dieser erklärt, was passiert sei, so: «Herr Frank Otto war mein Gast, der Tisch im VIP-Bereich war auf meinen Namen reserviert. Entsprechend hatte ich auch seine Verzehrkarte bei mir. Als wir beschlossen haben, den Club zu verlassen, habe ich die Rechnung am Tisch beglichen. Otto ist bereits Richtung Ausgang gegangen. Als ich Richtung Ausgang gelaufen bin, sah ich, wie ein Türsteher versuchte, Herrn Otto aufzuhalten. Das Missverständnis konnte ich schnell aufklären.»

Von einer Attacke auf eine Begleiterin will Atila nichts wissen. «Von einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit einer Begleitung von mir oder einer anderen Dame ist mir nichts bekannt. Dies passt auch überhaupt nicht in den Kontext und wäre mir sicherlich aufgefallen, da ich vor Ort war.»