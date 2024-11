Frank Otto und Nathalie Volk trennen nicht nur gut drei Jahrzehnte, sondern auch Tausende Kilometer: Er lebt in Deutschland, sie in Australien. Gemeinsam sah man das Paar seit über einem Jahr nicht mehr. Dennoch erklärt Otto, dass die beiden zusammengehören.

1/6 Seit über einem Jahr wurden Frank Otto und Nathalie Volk nicht mehr gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen. Foto: Imago

Auf einen Blick Frank Otto und Nathalie Volk sind trotz Gerüchten noch zusammen

Volk studiert Medizin in Perth und wohnt in einer Villa

Seit September 2023 wurden sie nicht mehr gemeinsam gesehen

Livia Fietz Praktikantin People

Ihre Liebe hat bereits viele Hürden überstanden: ihren Altersunterschied, schwindende Gefühle und nun eine grosse räumliche Distanz. 2015 wurden Frank Otto (67) und Nathalie Volk (27) ein Paar, die Verlobung folgte 2018. Doch 2021 trennten sie sich, Volk brannte mit dem Hells-Angels-Rocker Timur A. (46) durch. Anfang 2022 kam es zu einem Liebes-Comeback, aber seit September 2023 wurden die beiden nicht mehr gemeinsam gesehen – Otto hingegen häufiger allein oder in Begleitung anderer attraktiver Frauen auf verschiedenen Events. Zuletzt führte dies zu Gerüchten, er habe eine neue Partnerin.

Laut dem deutschen Unternehmer gibt es jedoch keinen Grund zur Sorge um seine Beziehung mit Volk. Gegenüber RTL bestätigt er, dass die beiden «noch zusammen» sind. Volk studiert derzeit Medizin in Perth, wo sie, finanziert von Otto, in einer Villa wohnt und sich mitten in der Prüfungsphase befindet: «Nathalie schreibt gerade Prüfungen in Australien. Sonst wäre sie hier an meiner Seite», so Otto zur «Bild».

Trotz Fernbeziehung: «Kein Kind von Traurigkeit»

«Ich führe eine Fernbeziehung, das ist alles andere als einfach. Und: Ich bin kein Kind von Traurigkeit», erklärt er «Bild» weiter. Auch Volk sei das bewusst, meint er. Könnte also doch etwas Wahres an den Gerüchten sein?

Zuletzt wurde der deutsche Unternehmer öfter mit Frauen wie der Schauspielerin Sandra Quadflieg (45) oder seiner PR-Managerin Stephanie Dreyer gesehen. Zudem reiste er im September mit einer Unbekannten von Málaga nach Hamburg. Trotzdem ist sich Otto seiner Liebe zu Volk sicher: «Wir gehören einfach zusammen, auch wenn man das nicht immer sieht.»