Ist Stefano Zarrella frisch verliebt?

Ist Stefano Zarrella etwa kein Single mehr? Mit einem neuen Foto heizt der Food-Influencer und Bruder von Giovanni Zarrella mächtig die Liebesgerüchte an.

Darum gehts Stefano Zarrella teilt Händchen-Foto und löst Spekulationen über neue Beziehung aus

Fans vermuten Liaison mit Musikerin Elif nach verdächtigen Social-Media-Interaktionen

Zarrella, 34, war zuvor mit GNTM-Kandidatin Romina Palm, 26, verlobt

Kurz vor seinem 35. Geburtstag am Dienstag macht Stefano Zarrella (34) mit einem vielsagenden Foto auf sich aufmerksam. Wird er seinen Ehrentag womöglich nicht als Single feiern? Am Sonntag veröffentlichte der Influencer einen Schnappschuss in seiner Instagram-Story, auf dem er mit jemandem Händchen hält.

Stefano Zarrella schwärmt zu der Aufnahme: «Schöner Tag»

Zwischen Aufnahmen von einem selbstgemachten Hustensaft und seinen tanzenden Eltern hat Zarrella das innige Bild recht überraschend eingestreut. Darauf sind zwei aufeinander liegende Hände auf einem Oberschenkel zu sehen. Aufgenommen wurde das Foto offensichtlich in einem Auto. Dazu schrieb er: «Schöner Tag» und fügte noch ein weisses Herz hinzu. Untermalt hatte er die Szenerie mit dem Song «Holy Blindfold» von Chris Brown, in dem es unter anderem um Verbundenheit geht. Mit wem der kleine Bruder von Giovanni Zarrella (47) im Wagen sitzt, ist nicht zu erkennen. Es ist auch niemand verlinkt.

Doch bereits seit einigen Wochen spekulieren Fans, ob er womöglich mit Musikerin Elif (32) liiert ist, nachdem er einige Fotos von ihr in sozialen Medien mit Komplimenten versehen hatte. Sie antwortete mit einer Kombination aus «Baby» und rotem Herz, was die Gerüchteküche weiter befeuerte.

Verlobung mit Romina Palm scheiterte

Stefano Zarrellas letzte bestätigte Beziehung war mit der ehemaligen «GNTM»-Kandidatin Romina Palm (26). Er machte ihr sogar einen Antrag. Zu einer Hochzeit kam es jedoch nicht. Im Frühjahr 2023 gaben sie ihre Trennung bekannt.

Während Palm inzwischen mit «More»-Gründer Christian Wolf einen neuen Partner gefunden und eine Tochter bekommen hat, hatte Zarrella weniger Liebesglück. Ihm wurde 2024 eine Beziehung zu Influencerin Tanja Makarić (28) nachgesagt, die jedoch nie bestätigt wurde. Die Ex von Julian Classen (32) ist aktuell hochschwanger mit ihrem ersten Kind.

Immer wieder bezeichnete sich Stefano Zarrella als Single. Im Juli verriet er in einer Instagram-Fragerunde, wie seine Traumfrau sein sollte. Die Haarfarbe sei ihm egal, er setze jedoch auf viele Werte wie Herzlichkeit, Wärme, Treue, Loyalität, Leidenschaft, Humor, Lebensfreude, Ehrlichkeit, Stärke, Rückhalt und Empathie.

Er wolle mit einer Frau «lachen, tanzen und das Leben geniessen». Sie solle ein «grosses Herz haben und Liebe spürbar machen, nicht nur sagen». Zudem müsse sie familienverbunden sein. Schliesslich steht für ihn Familie an erster Stelle. Auch gemeinsame Mahlzeiten im Familienverbund seien wichtig. Vielleicht ist es dazu schon gekommen: Denn nach dem rätselhaften Händchen-Bild veröffentlichte er auch einen kleinen Clip von einem Essen mit seinen Eltern.