Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 Stefano (l.) und Giovanni Zarrella reagierten sehr positiv auf die Frage, ob sie sich einen gemeinsamen Podcast vorstellen könnten.

SpotOn Die People-Agentur

Giovanni (46) und Stefano Zarrella (33) verstehen sich bekanntermassen hervorragend. Das haben sie auch in ihrer ersten gemeinsamen Fragerunde am 30. Juni auf Instagram bewiesen. Darin verrieten sie nicht nur, was sie sich gegenseitig wünschen, sondern auch, was sie von einem Brüder-Podcast halten.

«Geile Idee», schrieben die Brüder auf die Frage, warum sie keinen Podcast à la «Die Zarrella Bros» zusammen machen. Dazu gab es noch einen Smiley mit Herzchenaugen. Zu erzählen hätten die beiden sicher genug – von ihrer Familie mit italienischen Wurzeln, ihren Karrieren im Showbusiness und als Influencer, von ihren Beziehungen … Apropos Liebe: Der grösste Wunsch von Giovanni Zarrella für seinen kleinen Bruder ist es, endlich die Richtige zu finden. «Eine Frau, die meinen Bruder glücklich macht und mit der er gemeinsam in eine Richtung schaut.» Denn im Gegensatz zum Sänger und Moderator, der schon seit 2005 mit seiner Frau Jana Ina (47) verheiratet ist, ist der Food-Creator Single. Im März 2023 wurde bekannt, dass er und die ehemalige «GNTM»-Kandidatin Romina Palm (25) ihre Verlobung aufgelöst haben.

Startet Giovanni Zarrella auch international durch?

Stefano Zarrella wiederum wünscht seinem grossen Bruder «den internationalen Durchbruch mit der Musik». Das könnte womöglich klappen, denn der 46-Jährige sei «zielstrebig», bescheinigt ihm Stefano Zarrella. Zudem «harmoniebedürftig» und «familiär». Dem einstigen Bro'Sis-Star fallen zu seinem jüngeren Bruder folgende drei Attribute ein: «Herzlich. Fleissig. Lieblingsbruder.»

In der Fragerunde betonten beide auch, dass sie schon «immer» ein tolles Verhältnis gehabt hätten. Vielleicht auch, weil sich beide in vielen Dingen ähnlich sind. Beide lieben die Carbonara ihrer Mutter, nennen Musik, Fussball und Essen als ihre grössten Leidenschaften und schwärmen von ihrem letzten gemeinsamen Urlaub. Zudem scheinen sie in Sachen Finanzen auf der gleichen Wellenlänge zu schwimmen. Sie könnten beide gut mit Geld umgehen. «Wir sind Schwaben, mie sparet!» Die Familie steht für die Brüder im Fokus. So habe es auch noch nie längere Krisen oder Funkstille gegeben. «Wir regeln immer alles direkt. Für uns gibts nichts Wichtigeres als Harmonie und Liebe innerhalb der Familie.»

Sie hoffen auf mehr gemeinsame Zeit

So stört sie auch nichts an dem anderen. Nur das Thema Zeit sei ein Problem. «Wir hätten gern mehr Zeit miteinander.» Wer weiss, vielleicht können sie die ja bald bei einem gemeinsamen Podcast verbringen. Oder auch beim Schreiben eines gemeinsamen Buchs. Einen Titel dafür hätten sie bereits: «Zwei Brüder, zwei Festungen.»