88 Jahre – und was für ein Auftritt! Jane Fonda tanzt in rotem Glitzer über den Pariser Catwalk. Sie ist nicht allein: Von Ü50 bis Ü80 erobern reife Frauen gerade die Fashion Weeks. Die Mode feiert eine Generation, die sie lange kaum gezeigt hat.
Publiziert: vor 43 Minuten
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Aktualisiert: vor 5 Minuten
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