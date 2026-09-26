Mit Fat Suit und Make-up legt Nicolas Cage für «Madden» eine bemerkenswerte Verwandlung hin. Darin übernimmt er die Rolle der Football-Ikone John Madden. An seiner Seite ist Christian Bale als Raiders-Besitzer Al Davis zu sehen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nicolas Cage spielt John Madden im Biopic «Madden», Kinostart: 11. November

Film zeigt Maddens Karriere, Super Bowl-Erfolg und «Madden NFL»-Entstehung

Streaming auf Prime Video ab 18. November, Regie: David O. Russell

Fynn Müller People-Redaktor

Ein dicker Bauch, tiefe Falten, ergrauter Bart: Nicolas Cage (62) taucht in seiner neuen Rolle ab in die Haut von Football-Legende John Madden. Dank Fat Suit und aufwendigem Make-up ist der Hollywoodstar in ersten Bildern kaum wiederzuerkennen. Prime Video hat nun den ersten Trailer zum Film «Madden» veröffentlicht.

Die Filmbiografie erzählt die Geschichte von John Madden (1936–2021), der als Cheftrainer der Oakland Raiders bekannt wurde und später als Football-Kommentator zur TV-Legende avancierte. Auch der erfolgreichen Videospielreihe «Madden NFL» lieh er seinen Namen.

Neben Cage steht Christian Bale (52) vor der Kamera. Er spielt den damaligen Raiders-Teambesitzer Al Davis. Mit dabei sind zudem Kathryn Hahn, Sienna Miller, John Mulaney und Shane Gillis. Regie führt David O. Russell (68), der auch am Drehbuch mitschrieb. Ins Kino kommt «Madden» am 11. November, ab dem 18. November ist der Film dann bei Prime Video zu streamen.

Darum gehts im Film

Im Zentrum der Handlung steht Maddens aussergewöhnlicher Werdegang an der Seite seines besten Freundes Al Davis. Der Film zeigt die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Raiders, den gemeinsamen Triumph beim Super Bowl und Maddens Aufstieg zur wohl bekanntesten Stimme des American Football. Auch die Entstehung von «Madden NFL» wird thematisiert.

Laut Beschreibung ist der Film eine Hommage an einen brillanten Kopf, dessen Persönlichkeit, die Partnerschaft mit Ehefrau Virginia, seine lebenslangen Freundschaften und seine Liebe zu Menschen und Football weit über die Sportwelt hinausgereicht hätten.

Auch privat hat sich Cage verändert

Nicht nur vor der Kamera, auch im echten Leben hat Cage optisch umgesattelt. Statt mit dunklen Haaren und glattrasiertem Kinn zeigte er sich kürzlich mit weiss-grauem Bart und ergrauter Mähne auf dem roten Teppich, dazu eine auffällige schwarze Sonnenbrille. Manche Fans mussten zweimal hinschauen, um den Star zu erkennen.