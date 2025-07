1/2 Im November startet das Staffelfinale von «Stranger Things». Foto: KEYSTONE

Darum gehts Netflix veröffentlicht Trailer zur finalen Staffel von «Stranger Things»

Protagonisten bereiten sich auf finalen Kampf gegen Vecna vor

Letzte Staffel wird in drei Teilen ab 26. November ausgestrahlt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Fynn Müller People-Redaktor

«Stranger Things» geht in die letzte Runde! Fans aller Welt fiebern der finalen Staffel der Netflix-Serie seit Wochen entgegen. Im November soll der erste von drei Abschnitten des Staffelfinales auf dem Streamingdienst zu sehen sein.

Jetzt sehen die Fans erstmals, was sie erwartet. Am Mittwoch (16. Juli) veröffentlicht Netflix den ersten Trailer zur finalen «Stranger Things»-Staffel. Ganz zur Freude der Fans: Nach wenigen Minuten ist der Post bereits tausendfach gelikt und kommentiert worden.

Darauf können sich die Fans freuen

Der knapp dreiminütige Vorschauclip zeigt die Protagonisten in Vorbereitung auf einen finalen Kampf. Dabei müssen sie sich erneut schwierigen Umständen stellen: Das Grab von Eddie Munson wurde geschändet und Max Mayfield liegt nach Vecnas Angriff immer noch im Koma.

Netflix beschreibt die Ausgangssituation wie folgt: «Hawkins ist durch die Öffnung der Risse gezeichnet. Unsere Helden haben ein gemeinsames Ziel: Vecna finden und töten. Doch er ist verschwunden – sein Aufenthaltsort und seine Pläne sind unbekannt.» Die finale Schlacht steht bevor und verspricht ein spektakuläres Ende der beliebten Serie.

Die Ausstrahlung der letzten Staffel wird wie bereits erwähnt in mehreren Teilen erfolgen. Los gehts am 26. November mit dem ersten Teil, ehe am 25. Dezember Teil zwei ausgestrahlt wird. Das Serienfinale ist für Silvester geplant. Die Dreharbeiten wurden bereits letzten Dezember abgeschlossen.

«Stranger Things» gehört zu den erfolgreichsten Netflix-Serien aller Zeiten. Ausserdem war «Stranger Things» eine der ersten sogenannten «Netflix-Originals»-Serien.