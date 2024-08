1/5 Sammy Winward (l.) und ihre Tochter Mia haben keinen Kontakt mehr.

Schauspielerin Sammy Winward (38), bekannt aus der britischen Seifenoper «Emmerdale», ist schwer enttäuscht von ihrer Tochter Mia. Der Grund: Die 19-Jährige hat sich dazu entschieden, ihre Reize im Netz für Geld anzubieten. Sie hat ein Konto auf der Erotikplattform Onlyfans erstellt, wo man für einen Geldbetrag private Nachrichten, Fotos und Videos bekommt.

Winward ist so entsetzt über den neuen Job ihrer Tochter, dass sie den Kontakt zu ihr abbricht. Seit vier Monaten herrscht Funkstille. «Ich liebe meine Mutter über alles, und ich liebe meine ganze Familie, aber keiner von ihnen spricht mehr mit mir», erzählt Mia Winward gegenüber «The Sun». Und weiter: «Sie hat einige ziemlich gemeine Dinge gesagt, als wir das letzte Mal gesprochen haben. Es war schrecklich.»

33'000 Franken pro Monat

Mia Winward hofft, dass ihre Mutter ihr Vorhaben irgendwann verstehe und vor allem akzeptiere. Denn aufhören möchte sie mit Onlyfans wegen des Kontaktabbruchs keineswegs. Dazu sei ihr neuer Job viel zu lukrativ. Knapp 33'000 Franken pro Monat verdient sie mit Onlyfans.

Noch 2021 war Mia gemeinsam mit Sammy in der Sendung «Loose Women» aufgetreten und hatte erklärt, in die schauspielerischen Fussstapfen ihrer Mutter treten zu wollen. Doch nach einer anfänglichen Tätigkeit als Maskenbildnerin entschied sie sich in diesem Jahr für die Eröffnung eines Onlyfans-Kontos.

Sprungbrett für ihre Karriere

Mia Winward sagt, sie fühle sich selbstbestimmt auf Onlyfans. «Ich bin meine eigene Chefin und habe Vertrauen in mich und das, was ich tue.» Inzwischen verdiene sie zehnmal so viel wie zuvor und arbeite nur noch etwa drei Tage pro Woche. Auch Mias Vater, der ehemalige Blackburn-Fussballer David Dunn (44), hat sich wie Sammy Winward von ihr distanziert.

Langfristig sieht sich Mia Winward aber nicht auf Onlyfans. Sie betrachtet es als Sprungbrett, um sich in ein paar Jahren im Immobiliengeschäft selbstständig zu machen, statt in einem Nine-to-five-Job festzustecken.

