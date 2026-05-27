Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tiktokerin Anjo kritisiert Sirup Zerup für Kinder, löst Debatte aus

Christian Wolf verteidigt Produkt, kritisiert Anjos Erziehungskommentare scharf

Zerup enthält 2 Kcal pro 100 ml Zubereitung, gilt als kalorienfrei

Saskia Schär Redaktorin People

Wer sich online kritisch über Unternehmer Christian Wolf (30) oder seine More-Produkte äussert, der muss mit Gegenwind rechnen. Das hat nun auch Tiktokerin Anjo erfahren. Grund des Anstosses war ihr Kommentar zu einem Video einer Erzieherin. Diese erklärt auf Tiktok, dass sie den Kindern anstatt Säften Zerup zu trinken gebe. Bei Zerup handelt es sich nicht um einen Schreibfehler, sondern um eine zuckerfreie und kalorienarme Version eines regulären Sirups. Für die Süsse sorgen Süssungsmittel wie Sucralose und Acesulfam K. 100 ml der zubereiteten Mischung enthalten rund 2 kcal und liegen damit unter dem gesetzlichen Grenzwert, ab dem Getränke als praktisch kalorienfrei beworben werden dürfen.

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Anjo stösst sich daran, dass den Kindern nicht einfach Wasser oder ungesüssten Tee gegeben wird und hat dazu gleich mehrere Videos auf Tiktok veröffentlicht. Das Argument, das Kind trinke so schlecht und bekomme daher Zerup ins Wasser, damit es besser schmeckt, zählt für sie nicht. «Und wenn das Kind schlecht isst, gibst du ihm dann einen Proteinshake? Und wenn das Kind morgens zu müde ist, gibst du ihm dann einen Kaffee oder ein Red Bull?» Für sie ist das alles eine Frage der Erziehung und die Wasserverweigerung ein anerzogenes Problem. «Wenn ihr eure Kinder direkt an so süsse Getränke gewöhnt, dann ist klar, dass es irgendwann kein Wasser mehr trinken will.» Kinder sollen verstehen, dass Wassertrinken normal und ein Grundbedürfnis ist und «kein Hobby oder so irgendeine Aktivität, die Spass machen soll.»

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«Was willst du machen, wenn dein Kind kein Wasser trinken will?»

Die Videos von Anjo haben auf Tiktok hohe Wellen geworfen. Nebst positiven Reaktionen haben sowohl sie als auch die Erzieherin zahlreiche Hassnachrichten erhalten. Christian Wolf mischt sich selbst auch mit einem eigenen Clip in die Diskussion ein. Dort unterstützt er die Aktion der Erzieherin mit den Worten, «dass es tatsächlich schlauer ist, Kindern Zerup als Saft zu geben».

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Anjo hingegen kritisiert er nicht nur wegen der Hasswelle, die die Erzieherin abbekommen hat, sondern auch wegen ihrer Aussagen in Bezug auf die Kindererziehung. «Weisst du überhaupt, wie Kinder funktionieren? Was willst du machen, wenn dein Kind kein Wasser trinken will? Willst du es schlagen? Was ist dein Plan? Willst du es verdursten lassen?» Weiter will er Folgendes von ihr wissen: «Was ist das für eine komische Obsession, dass man anscheinend Kindern keinen Zerup geben darf? Bro, wir reden nicht von Alkohol oder Zigaretten. Zerup ist für Kinder völlig neutral.»

Stimmt das? «In den heute üblich konsumierten Mengen bestehen derzeit keine klaren epidemiologischen Hinweise auf gesundheitliche Schäden durch zugelassene Süssstoffe bei Kindern», so Lebensmittelingenieurin und Dozentin für Ernährung an der ZHAW, Beatrice Baumer, gegenüber Blick. Sie fügt allerdings an, dass es «zu möglichen Auswirkungen von Süssstoffen bei Kindern bisher nur begrenzte Daten» gäbe. Insbesondere an klinischen Langzeitstudien würde es fehlen.

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Sie sieht das Problem des Süssstoffkonsums von Kindern viel mehr bei der Frage, inwiefern sich die Mädchen und Jungen an eine hohe Süssigkeitsintensität gewöhnen «und wie sich dies langfristig auf Geschmacksvorlieben und den Konsum stark gesüsster Produkte» auswirken würde. Dafür brauche es aber noch mehr Forschung.