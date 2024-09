Kurz zusammengefasst Laura Müller und Michael Wendler erwarten ein zweites Kind

Auf Instagram verrät das Paar nun das Babygeschlecht

Im Sommer verkündeten Laura Müller (24) und Michael Wendler (52), dass sie in freudiger Erwartung ihres zweiten Kindes sind. Doch nach der Verkündung der Schwangerschaft liessen sie ihre Fans zunächst im Unklaren über das Geschlecht des Babys – bis jetzt.

In einem Instagram-Video ist zu sehen, wie der Schlagersänger zärtlich den Babybauch seiner Ehefrau küsst. Blaue Handabdrücke auf Lauras Bauch verraten unmissverständlich: Das Paar bekommt einen Sohn. «Unser zweites Glück ist ein Junge. Wir sind so unfassbar stolz, bald Eltern von einem weiteren wundervollen Sohn zu sein», schwärmt die werdende Zweifach-Mama in der Bildunterschrift. Ihr erster Sohn Rome Aston kam im Juni 2023 zur Welt.

Fans freuen sich mit dem Paar

Das Paar hatte die Fans bereits im September mit einer kleinen Vorschau neugierig gemacht. Müller postete ein Schwarz-Weiss-Foto, auf dem sie mit Handabdrücken auf dem Bauch zu sehen ist. «Junge oder Mädchen?», fragte sie damals.

In den letzten Tagen hatte Müller nun auf ihrem Instagram-Kanal einen Countdown gestartet, in dem sie ankündigte, am Mittwoch, dem 18. September, um 18 Uhr das Geschlecht ihres zweiten Kindes zu enthüllen – was sie nun auch pünktlich tat.

Unter dem Beitrag überhäufen Fans das Paar mit Glückwünschen und freuen sich mit ihnen. «Liebe Laura, alles Liebe und Gute. Schön, dass Rome einen kleinen Bruder bekommt», «Allerherzlichsten Glückwunsch» und «Herzlichen Glückwunsch zu eurem zweiten Glück», lauten einige der zahlreichen Kommentare unter dem Beitrag, die mit Herzaugenemojis und roten sowie blauen Herzemojis geschmückt sind.

