1/6 Laura Müller zeigt sich in Musikvideos und auf Onlyfans gerne aufreizend.

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Laura Müller (24) will auf einer weiteren Erotik-Plattform durchstarten und damit die leere Familienkasse auffüllen. Das ist bitter nötig, denn ihr Ehemann Michael Wendler (52) verdient mit seiner Schlagermusik seit längerem nicht mehr so viel Geld, wie es ihr luxuriöser Lifestyle in den USA erfordert. Nachdem sie auf Onlyfans bereits 100'000 Follower hat, wie sie in ihrem Song «Superstar» singt, ist sie nun auch auf Maloum aktiv.

Maloum ist die österreichische Version von Onlyfans und hat erst 15'000 Nutzer. Der Vorteil gegenüber Onlyfans: Man kann auch per Rechnung bezahlen, eine Kreditkarte ist nicht nötig. Zudem gibt es kostenlosen Content.

Bei Laura ist allerdings nur ein Foto gratis, das sie in blauer Unterwäsche auf einem Bett zeigt. Für Videos und weitere Bilder müssen Fans rund 45 Franken im Monat zahlen – deutlich mehr als bei den meisten anderen Creators auf Maloum, die zwischen 3 und 14 Franken verlangen.

Laura Müller will ihren Fans in Europa eine Freude machen

«Ich freue mich sehr, meine Reise auf Maloum zu beginnen und meinen europäischen Fans die Möglichkeit zu geben, Teil meines Lebens zu sein», sagt Laura. Ihr Management sieht darin einen wichtigen Karriereschritt, um ihre Inhalte einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Schon mit ihrem Song «Superstar» zeigte Laura Ambitionen, in Europa Fuss zu fassen. Doch ihr Gesang kam eher schlecht an. Auf Instagram loben immerhin ein paar Fans ihre Stimme und ihr Aussehen. Ob sie auf der österreichischen Plattform erfolgreicher sein wird, bleibt abzuwarten.