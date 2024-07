Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/6 «Unser zweites Glück ist unterwegs», verkündeten Michael Wender und Laura Müller auf X.

Die frohe Kunde verbreiteten Michael Wendler (52) und Laura Müller (23) in der Nacht auf den 16. Juli auf dem Nachrichtendienst X. «Unser zweites Glück ist unterwegs», schreibt der Sänger und schwärmt: «Du wirst schon jetzt unendlich geliebt. Wir freuen uns auf dich.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Doch nicht nur Wendler und seine Ehefrau Laura Müller freuen sich über den Nachwuchs – auch Nutzer von Onlyfans dürften jubeln. Denn bei Müllers letzter Schwangerschaft mit Sohn Rome (1), verkaufte das Model aufreizende Schwangerschaftsfotos für teures Geld. Ob sie das wieder tun wird, steht in den Sternen – die Chancen dafür stehen aber nicht schlecht.

Laura Müller füllt die Familienkasse

Denn das Geld könnten das Ehepaar gut gebrauchen. Michael Wendler verdient mit seiner Musik schon länger kein Geld mehr und seine angekündigten Comebacks in Deutschland wurden mehrfach wieder abgeblasen. Und weil der teure Lifestyle in Florida finanziert werden will, muss es immer wieder Laura Müller richten. Und das tut sie auch: Mit Nacktbildern im «Playboy» und mit Abos auf Onlyfans sorgt sie dafür, dass immer wieder Geld auf das gemeinsame Konto fliesst.