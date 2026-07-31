Shania Twain gewährt private Einblicke in ihre Vergangenheit und spricht über ein Elternhaus, das von Gewalt und Angst geprägt war. In einem Podcast berichtet die Sängerin von gewalttätigen Erfahrungen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Shania Twain (60) berichtet von Gewalt und Trauma in ihrer Kindheit

Stiefvater misshandelte sie körperlich und sexuell, Mutter war ebenfalls gewalttätig

In Podcast schildert sie Gewaltspirale: Eltern stritten, trennte sich 1987 tragisch

Shania Twain (60) spricht offen über ihre schwierige Kindheit. In dem Podcast «Wild Card with Rachel Martin» schildert die Sängerin die angespannte Beziehung zwischen ihrer Mutter und ihrem Stiefvater und berichtet von Konflikten, die in Gewalt endeten. Als Kind sei das familiäre Umfeld von starken Gegensätzen geprägt gewesen.«Sie liebten sich. Sie haben gemeinsam so viele Höhen und Tiefen durchlebt, aber sie haben sich oft gestritten und es kam häufig zu gewalttätigen Auseinandersetzungen», sagt die 60-Jährige.

Diese Gewalt habe sich auch gegen Twain gerichtet. «Wenn ich zur falschen Zeit am falschen Ort war, auf jeden Fall», erklärt sie. «Ich meine, meine beiden Eltern waren körperlich ziemlich grob. Wir wurden auf jeden Fall oft geschlagen und manchmal auch getreten – buchstäblich getreten.»

Von Gewalt geprägte Beziehung

Obwohl sie und ihre Schwestern vor den Übergriffen nicht sicher waren, sagt Twain, dass ihre Eltern sich vor allem gegenseitig verletzten. «Es war sehr gewalttätig. Meine Mutter verlor zum Beispiel ganze Haarbüschel. Sie hatte oft blaue Flecken im Gesicht und manchmal war es ziemlich schlimm. Ich meine, unser Haus bebte. Die Wände bebten.»

Die Sängerin bezeichnet die Erlebnisse als «sehr traumatisch» und zieht einen Vergleich: Die Situation habe sich angefühlt wie ein «richtig heftiges Gewitter», wenn es «laut» und «beängstigend» wird.

Ihre Mutter Sharon trennte sich von ihrem ersten Ehemann, als Shania Twain noch ganz klein war. Kurz darauf heiratete ihre Mutter Jerry Twain, mit dem sie bis zu ihrem gemeinsamen Tod bei einem tragischen Autounfall im Jahr 1987 zusammenlebte.

Sharon habe mehrfach versucht, Jerry zu verlassen. In dem Podcast erklärt die Twain jedoch, dass die Trennung nie von Dauer gewesen sei: «Sie ist auch gegangen. Wir sind weggegangen, aber er hat uns immer wieder gefunden oder sie hat immer nachgegeben und ist zurückgegangen.» Es sei ein Teufelskreis gewesen.

Es habe auch sexuellen Missbrauch gegeben

Sie habe damals Angst gehabt, dass ihr Stiefvater ihre Mutter töten könnte, erzählte die Sängerin im Jahr 2018 dem britischen «Guardian». Und weiter: «Ich dachte, sie würden sich gegenseitig umbringen. Auch meine Mutter war recht gewalttätig.»

In ihrem Buch beschrieb sie eine Szene, in der sie sich gegen ihren Stiefvater wehrte, als dieser wieder gewalttätig mit ihrer Mutter war. Twain schlug einen Stuhl gegen seinen Rücken, er schlug ihr gegen den Kiefer. Damals war sie nur elf Jahre alt.

Ihr Stiefvater habe sie oft körperlich und psychisch misshandelt, erzählte sie in dem Interview. Auch sexuellen Missbrauch habe es gegeben. Sie wollte nicht ausführlich darüber sprechen, glaube aber, dass es wichtig sei, zu zeigen, «dass Menschen verstehen, dass man solche Dinge überleben kann».