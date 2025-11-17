TV-Moderator Jochen Schropp spricht über Beziehungs-Drama

Moderator Jochen Schropp durchlebt eine schwierige Zeit. Er und sein Ehemann Norman Kuehle leben derzeit auf verschiedenen Kontinenten und machen eine Beziehungspause. Schropp spricht offen über seine Gefühle und Unsicherheiten in dieser Situation.

Darum gehts Jochen Schropp in Ehepause, kämpft mit emotionaler Belastung und Unsicherheit

Moderator hat Ehering abgelegt, hofft aber auf Versöhnung

Krise begann vor sechs Monaten, knapp drei Jahre nach Hochzeit

Die Beziehung des deutschen TV-Moderators Jochen Schropp (46) durchlebt derzeit eine gelinde gesagt schwierige Phase. Der «Promi Big Brother»-Moderator befindet sich in einer Ehepause mit seinem Mann Norman Kuehle (39). In einem offenen Gespräch mit RTL schilderte Schropp die emotionale Achterbahn, die er gerade durchlebt.

«Wir hatten jetzt Phasen, da hatten wir gar keinen Kontakt gehabt. Das hat mich zerrissen», gestand der «Promi Big Brother»-Moderator. Die räumliche Trennung – Kuehle lebt derzeit in den USA – verstärkt die Unsicherheit. Schropp habe sich gefragt: «Was ist jetzt gerade, sieht er andere Männer in Amerika? Gehe ich in Deutschland wieder auf Dates?»

Trotz der Trennung auf Zeit betrachte sich Schropp nicht als Single. «Ich würde sagen, ich bin noch verheiratet», betont er im Interview. Dennoch hat er seinen Ehering abgelegt, um mit der Situation besser umgehen zu können. Feste Vereinbarungen für diese Pause gibt es laut Schropp nicht.

«Man ist halt plötzlich alleine»

Die Krise sei für den Moderator überraschend gekommen. Vor etwa sechs Monaten habe sein Mann erklärt: «Ich kann nicht mehr. Ich brauche eine Pause.» Diese plötzliche Wende, knapp drei Jahre nach ihrer Hochzeit im Jahr 2022, habe Schropp in eine Ausnahmesituation versetzt. «Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich je so ein herausforderndes Jahr hatte wie dieses Jahr. Also es ist schon echt hart, muss ich sagen. Man ist halt plötzlich alleine», beschreibt der Moderator seine derzeitige Lage.

Er dachte auch über mögliche Kommunikationsprobleme in der Beziehung nach: «Ich glaube einfach, dass da in den letzten Jahren einfach sehr viel passiert ist, was ihn vielleicht gestört hat, was aber nie ausgesprochen wurde.» Trotz der Schwierigkeiten hat Schropp die Hoffnung auf eine Versöhnung nicht aufgegeben. Seine Gefühle für seinen Ehemann seien nach wie vor stark. «Ich freue mich auch, wenn ich den Ring irgendwann wieder auspacken kann», hofft er.