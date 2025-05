AnNa R. wurde nur 55 Jahre alt. Foto: IMAGO/Berlinfoto

Die Musikwelt erinnert im Oktober mit einem Gedenkkonzert an AnNa R. (1969-2025). Der Tod der Sängerin im Alter von 55 Jahren wurde am 17. März auf ihrem offiziellen Instagram-Account bekannt gegeben. Dort wurde nun auch das Gedenkkonzert «Mut zur Liebe – Ein Abend für AnNa R.» angekündigt, das am 12. Oktober stattfinden soll. «Zur Feier des Lebens und Schaffens der einzigartigen Sängerin und ihrer Lieder laden namhafte Freunde und Künstler-Weggefährten in die Berliner Columbiahalle ein», heisst es in einem Posting, das auch den Kartenvorverkauf für diesen Freitag angekündigt hat.

«Um Liebe zuzulassen, braucht es Mut»

In dem Beitrag wurde weiter über die Sängerin erklärt: «Aus Liebe zur Liebe betrachtete sie jene tieferen Schichten der Seele, die das Auge selten sehen möchte. Als sie im März dieses Jahres im Alter von 55 Jahren plötzlich und unerwartet verstarb, hatte sie bereits ein neues Projekt am Start.» Dies sollte dem Post zufolge den Titel «Mut zur Liebe» tragen. «Nach beinahe dreieinhalb Jahrzehnten Karriere, in deren Verlauf AnNa die Liebe beständig neu und vor allem kitschfrei verhandelte, hatte sie einen Grundsatz verinnerlicht: Um Liebe wirklich zuzulassen, braucht es Mut.»

Die Wahl des Orts für das Konzert sei bereits eine Huldigung an ihren «einmaligen Charakter». Denn in der Columbiahalle unweit des stillgelegten Flughafens Tempelhof sei sie im Verlauf der vergangenen 30 Jahre unzählige Male aufgetreten. «Für AnNa waren ihre Auftritte in dem Venue sprichwörtliche Heimspiele, da sie ihre private Heimat im unweit gelegenen Kiez Friedrichshain, Ecke Kreuzberg gefunden hatte.» Neben ausgewählten Wortbeiträgen soll es an dem Abend «viel Musik in unterschiedlichen Konstellationen» geben. Dabei sollen nicht nur Songs von Rosenstolz oder Gleis 8 zu hören sein, sondern auch Neuinterpretationen von «bislang unveröffentlichten Liederschätzen aus AnNas Schaffen».

Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, ist vor dem Tod der Sängerin unter dem Titel «Mut zur Liebe» ein ganzes Solo-Album mit zehn neuen Tracks entstanden. Das Album dazu soll im September erscheinen. «AnNa hätte sich gewünscht, dass dieses Album erscheint», erklärt ihr Manager Frank Wiedermann in einem Statement. Ihre Fans hätten es verdient, diese «wundervollen Lieder» zu hören. Wiedermann verspricht, «dass es sehr emotional und persönlich wird». Der «Rolling Stone» berichtet darüber, dass die Texte und Melodien des Albums in enger Zusammenarbeit mit Henning Wehland (53) entstanden seien. Bereits für das Album «König:in» (2023) arbeitete AnNa R. mit Wehland für das Duett «Augen zu» zusammen.