DE
FR
Abonnieren

Erneute Trennung von Alexander Müller
Alessandra Meyer-Wölden ist wieder single

Die Beziehung zwischen Alessandra Meyer-Wölden und Alexander Müller ist gescheitert. Das Paar hat sich zum zweiten Mal getrennt.
Publiziert: 14:48 Uhr
Kommentieren
1/5
Trennung bei Alessandra Meyer-Wölden und Alexander Müller.
Foto: imago/APress / A-way!/Claudia Ast

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Alessandra Meyer-Wölden (43) und Alexander Müller (41) haben sich getrennt
  • Das Paar hatte bereits 2024 eine Trennung, jetzt endgültig vorbei
  • Insgesamt fünf Kinder aus Patchworkfamilie betroffen von der Trennung
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
RMS_Portrait_AUTOR_441.JPG
spoton.png
Saskia Schär und SpotOn

Alessandra Meyer-Wölden (43) und der Unternehmer Alexander Müller (41) haben sich laut «Bild»-Zeitung erneut getrennt. Dem Bericht zufolge bestätigte das Management der 43-Jährigen das Ende der Beziehung. 2024 hatten sich die beiden erstmals öffentlich als Liebespaar gezeigt.

Noch im selben Jahr folgte die erste Trennung. Die ging von ihm aus, wie sie damals auf Instagram erklärte: «Und auch, wenn es mir schwerfällt, versuche ich dafür Verständnis aufzubringen.» 2025 kam es dann zu einem Liebes-Comeback, Alessandra Meyer-Wölden und Alexander Müller zeigten sich unter anderem auf dem Oktoberfest zusammen.

Nun scheint die Beziehung endgültig gescheitert zu sein. Die Trennung habe schon vor einigen Wochen stattgefunden, berichtet das Boulevardblatt und nennt Meyer-Wölden als diejenige, die einen Schlussstrich unter die Beziehung gesetzt hatte. 

Mehr zu Alessandra Meyer-Wölden
«Mama hat gesagt, du bist eine Hexe»
Alys Sohn (5) über Pocher-Ex
«Mama hat gesagt, du bist eine Hexe»
«Scheiss Schweizer!»
«Scheiss Schweizer!»
Oliver Pocher genervt wegen ausländischen Autofahrern
Ex-Mann von Sandy Meyer-Wölden (41) liebt 22-Jährige
«Komme nicht drüber hinweg»
Ex-Mann von Sandy Meyer-Wölden (41) liebt 22-Jährige
Amira Aly nervt sich über Pocher und seine Ex-Frau
Mit Video
«Das ist unter aller Sau»
Amira Aly nervt sich über Pocher und seine Ex-Frau

Sie hatten eine grosse Patchworkfamilie

Meyer-Wölden und Müller führten eine Patchwork-Beziehung. Sie war von 2010 bis 2014 mit Comedian Oliver Pocher (48) verheiratet. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter und Zwillingssöhne. Meyer-Wölden heiratete nach der Scheidung von Pocher einen US-amerikanischen Immobilieninvestor, mit dem sie ebenfalls Zwillinge bekam. Die Ehe zu dem Unternehmer ging 2020 in die Brüche, wurde zwei Jahre später geschieden. 

Zu den insgesamt fünf Kindern von Alessandra Meyer-Wölden kamen noch deren weitere drei von Alexander Müller hinzu. Diese stammten aus einer vorherigen Beziehung. Somit waren in der Patchwork-Familile Meyer-Wölden-Meier ebenso viele Kinder zugegen wie bei Anis (47) und Anna-Maria Ferchichi (44). 


Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen