Die Beziehung zwischen Alessandra Meyer-Wölden und Alexander Müller ist gescheitert. Das Paar hat sich zum zweiten Mal getrennt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Alessandra Meyer-Wölden (43) und Alexander Müller (41) haben sich getrennt

Das Paar hatte bereits 2024 eine Trennung, jetzt endgültig vorbei

Insgesamt fünf Kinder aus Patchworkfamilie betroffen von der Trennung War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Alessandra Meyer-Wölden (43) und der Unternehmer Alexander Müller (41) haben sich laut «Bild»-Zeitung erneut getrennt. Dem Bericht zufolge bestätigte das Management der 43-Jährigen das Ende der Beziehung. 2024 hatten sich die beiden erstmals öffentlich als Liebespaar gezeigt.

Noch im selben Jahr folgte die erste Trennung. Die ging von ihm aus, wie sie damals auf Instagram erklärte: «Und auch, wenn es mir schwerfällt, versuche ich dafür Verständnis aufzubringen.» 2025 kam es dann zu einem Liebes-Comeback, Alessandra Meyer-Wölden und Alexander Müller zeigten sich unter anderem auf dem Oktoberfest zusammen.

Nun scheint die Beziehung endgültig gescheitert zu sein. Die Trennung habe schon vor einigen Wochen stattgefunden, berichtet das Boulevardblatt und nennt Meyer-Wölden als diejenige, die einen Schlussstrich unter die Beziehung gesetzt hatte.

Sie hatten eine grosse Patchworkfamilie

Meyer-Wölden und Müller führten eine Patchwork-Beziehung. Sie war von 2010 bis 2014 mit Comedian Oliver Pocher (48) verheiratet. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter und Zwillingssöhne. Meyer-Wölden heiratete nach der Scheidung von Pocher einen US-amerikanischen Immobilieninvestor, mit dem sie ebenfalls Zwillinge bekam. Die Ehe zu dem Unternehmer ging 2020 in die Brüche, wurde zwei Jahre später geschieden.

Zu den insgesamt fünf Kindern von Alessandra Meyer-Wölden kamen noch deren weitere drei von Alexander Müller hinzu. Diese stammten aus einer vorherigen Beziehung. Somit waren in der Patchwork-Familile Meyer-Wölden-Meier ebenso viele Kinder zugegen wie bei Anis (47) und Anna-Maria Ferchichi (44).



