Die österreichische Schauspielerin Erika Pluhar nervt sich über Influencerinnen, die jungen Frauen einreden, wie diese auszusehen haben. Dabei ist sie längst nicht die Erste, die sich an diesem Business stört.

Darum gehts Erika Pluhar kritisiert Influencerinnen, die heute auf Social Media Schönheitsideale verbreiten

Sie findet, Frauen sollen unabhängig von Falten und grauen Haaren selbst über ihr Aussehen bestimmen

Auch Kurt Aeschbacher, Katerina Jacob und Robert Downey Jr. kritisierten das Influencer-Business

Silja Anders Redaktorin People

Erika Pluhar (87) ist genervt von der heutigen Influencerinnen-Kultur. Im «Kölner Treff» sprach die österreichische Schauspielerin von den Personen, die auf Social Media verschiedene Schönheitsideale anpreisen. Sie möge «die Influencerinnen» nicht, erklärt sie bestimmt.

Dabei kann sie sich einen Seitenhieb gegen die Fans der Influencerinnen auch nicht verkneifen. «Sich beeinflussen zu lassen, ist doch das Blödeste, was es gibt», sagt Pluhar genervt. «Genau dagegen war man in meiner Generation.»

Selbstbestimmung geht verloren

Man solle als Frau «so ausschauen» und «so viele Falten haben», wie man wolle, und die Haarfarbe tragen, nach der es einem ist. Durch Influencerinnen geht ihrer Meinung nach ein Grossteil der Selbstbestimmung verloren. Sie schimpft gegen Beauty-Trends und sagt: «Und jetzt kommen diese Beeinflusserinnen und machen wieder die Lippen und Wimpern dick und bringen diesen ganzen Blödsinn wieder auf den Tisch.»

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Pluhar ist mit ihrer Meinung über die Welt der Influencer nicht alleine. Kurt Aeschbacher (78) machte vor einigen Jahren seinem Unmut im Podcast «Content.Talk» mit Fabio Zahnd Luft. «Um Influencer zu sein, braucht es eine relativ hohe Meinung von sich selber, eine geringe Bildung und die Frechheit, für jedes gestellte Foto viel Geld zu verlangen», sagte er damals.

Die deutsche Schauspielerin Katerina Jacob (68) stört sich vor allem daran, dass Influencer und Models heutzutage Filmrollen erhalten, ohne eine klassische Schauspielausbildung zu besitzen. Und auch aus Hollywood wurde in den vergangenen Jahren Kritik laut. Robert Downey Jr. (61) kritisierte etwa, dass Menschen heutzutage berühmt würden, nur weil sie sich selbst filmen. Die Vorstellung, dass Influencer die Stars der Zukunft seien, findet er unsinnig.