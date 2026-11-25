Nach dem Tod von Schauspieler Eric Dane spricht seine Ehefrau Rebecca Gayheart offen über tiefe Trauer, den schmerzhaften Alltag ihrer Töchter und die grösste Zukunftsangst.

Darum gehts Eric Dane starb im Februar mit 53 Jahren an ALS und hinterlässt seine Frau und zwei Töchter

Ehefrau Rebecca Gayheart hat Angst, dass ihre beiden Töchter auch sie verlieren könnten

Gayheart und ihre Töchter verbrachten die letzten Nächte an Danes Bett und spielten ihm Musik vor

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Im Februar verlor Eric Dane (†53) seinen Kampf gegen die unheilbare Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS). Der Schauspieler hinterlässt seine Ehefrau Rebecca Gayheart (55) sowie die beiden gemeinsamen Töchter Billie (16) und Georgia (14).

Nun muss Gayheart nicht nur mit ihrer eigenen Trauer zurechtkommen, sondern auch die Herausforderung bewältigen, die Verantwortung für ihre Kinder von einem Moment auf den anderen allein stemmen zu müssen. «Es fühlt sich an, als würde die Last der Welt auf meinen Schultern liegen», gesteht sie gegenüber «Bild». «Ich fühle mich sehr allein.»

Sorge um die Zukunft ihrer Töchter

Sie versuche, ihren Töchtern in dieser schweren Zeit Halt zu geben, doch sie wisse auch, «von einer vierköpfigen zu einer dreiköpfigen Familie zu werden, ist schwierig.» Neben der Trauer quält die 55-Jährige seit Danes Tod vor allem eine grosse Sorge: Was passiert, wenn ihre Töchter auch noch ihre Mutter verlieren? «Ich glaube, ich denke viel zu oft darüber nach», gesteht sie, «denn wenn mir etwas passiert, haben sie keine Eltern mehr».

Doch so offen Gayheart über ihre eigene Trauer und Sorgen spricht, so behutsam schützt sie die Privatsphäre ihrer Töchter. Immer wieder macht sie deutlich, dass sie nicht für die beiden sprechen und gewisse Dinge auch nicht öffentlich teilen möchte. Es gebe Erinnerungen an ihren Vater, die ganz allein den beiden gehören sollen.

Eigentlich wollte sie die Scheidung

Seinen grossen Durchbruch feierte Eric Dane Mitte der 2000er-Jahre als Chirurg Dr. Mark Sloan in «Grey's Anatomy». Von 2006 bis 2012 gehörte er zur Hauptbesetzung der Arztserie. Ab 2019 überzeugte er zudem als Cal Jacobs im HBO-Drama «Euphoria». 2004 heirateten Dane und Gayheart, doch die beiden mussten im Verlauf ihrer Ehe einige Höhen und Tiefen durchleben, denn der Schauspieler kämpfte mit einer Alkoholsucht. «Irgendwann wussten wir beide, dass wir uns trennen mussten», erinnert sich Gayheart.

2018 reichte sie die Scheidung ein. Dennoch blieben sie eine Familie und schufen ihren Töchtern ein liebevolles Umfeld. «Wir haben uns wirklich geliebt», betont sie. 2025 zog sie den Scheidungsantrag schliesslich zurück. Als sich sein Zustand nach der ALS-Diagnose im April 2025 rasch verschlechterte, wich sie nicht von seiner Seite. Die letzten Nächte vor seinem Tod verbrachten Gayheart und ihre Töchter gemeinsam an Danes Krankenbett, spielten seine Lieblingsmusik und nutzten jede verbleibende Sekunde für den Abschied. «Manchmal denke ich immer noch, es ist ein böser Traum», sagt sie über seinen Tod.