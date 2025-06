1/5 Whitney Purvis machte mit in der ersten Staffel der MTV-Sendung «16 and Pregnant» (deutsch: «16 und schwanger») mit. Foto: Facebook / Whitney Purvis

Darum gehts Ehemaliger «16 and Pregnant»-Star trauert um verstorbenen 16-jährigen Sohn

Mutter Whitney Purvis verlor Sorgerecht für beide Söhne

Weston Gosa Jr. wurde am 2. April 2009 während der Dreharbeiten geboren Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Die ehemalige «16 and Pregnant»-Teilnehmerin Whitney Purvis trauert um ihren Sohn Weston. Dieser wurde am Morgen des 2. Junis leblos in seinem Schlafzimmer aufgefunden, Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Er wurde lediglich 16 Jahre alt. Wie das «People»-Magazin berichtet, gab Purvis die tragische Nachricht über Facebook bekannt.

In einem emotionalen Beitrag schrieb die Mutter: «Das ist so schwer zu schreiben. Mein wunderschöner Sohn Weston ist verstorben. Er war erst 16 Jahre alt. Das Leben ist so grausam und unfair. Ich verstehe es einfach nicht. Oh, mein Baby ist weg, und ich weiss nicht, was ich mit mir anfangen soll.»

Die genaue Todesursache ist noch unklar. Westons Stiefmutter Amy Gosa erklärte in einem separaten Facebook-Post, dass der Teenie an mehreren gesundheitlichen Problemen litt, darunter Diabetes. Eine Autopsie soll Klarheit bringen.

Whitney Purvis wurde das Sorgerecht entzogen

Weston Gosa Jr. wurde am 2. April 2009 geboren, während Whitney Purvis und Weston Gosa Sr. an der ersten Staffel der MTV-Sendung «16 and Pregnant» teilnahmen. Die Beziehung der jungen Eltern war turbulent und endete schliesslich in einer Trennung. In den Jahren nach der Sendung verlor Whitney das Sorgerecht für Weston Jr. und ihren zweiten Sohn River, der ebenfalls aus der Beziehung mit Weston Gosa Sr. stammt.

Laut «TMZ» wurde Purvis 2024 wegen angeblich nicht gezahlter Unterhaltszahlungen verhaftet. Die Nachricht von Westons Tod hat in den sozialen Medien eine Welle der Anteilnahme ausgelöst. Viele Fans der Sendung und Unterstützer der Familie drückten ihr Beileid aus und erinnerten sich an den jungen Mann, der sein Leben noch vor sich hatte.