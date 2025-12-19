Der 31-jährige Schauspieler William Rush ist am Mittwoch verstorben. Seine Mutter gab die tragische Nachricht auf Instagram bekannt, die Todesursache ist nicht geklärt.

Darum gehts Debbie Rush trauert um ihren Sohn William, der am 17. Dezember 2025 verstarb

William Rush war Schauspieler und bekannt aus der Serie «Waterloo Road»

Laszlo Schneider

Die beliebte britische Schauspielerin Debbie Rush (59), bekannt aus der britischen Seifenoper Coronation Street, trauert. Ihr Sohn William ist am 17. Dezember 2025 verstorben, nur wenige Tage vor Weihnachten. Die genaue Todesursache ist noch unbekannt.

In einem emotionalen Beitrag auf Instagram teilte Rush die traurige Nachricht ihren Fans mit. Unter einem Foto ihres Sohnes schreibt sie: «Unser wunderschöner Junge, William, ist am 17. Dezember verstorben. Als Familie sind unsere Herzen völlig gebrochen, und es gibt keine Worte, die wirklich die Tiefe unseres Verlustes erfassen können.»

William Rush war selbst Schauspieler und vor allem für seine Rolle als Josh Stevenson in der britischen Schulserie «Waterloo Road» bekannt, in der er von 2009 bis 2013 mitwirkte. Zudem hatte er Auftritte in anderen bekannten Serien wie «Grange Hill», «Shameless» und «Vera». 2014 folgte er den Fussstapfen seiner Mutter und trat in zwei Episoden von «Coronation Street» auf.

William spendete noch seine Organe

Debbie Rush, die von 2008 bis 2018 die Rolle der Anna Windass in «Coronation Street» spielte, betonte in ihrem Beitrag die Grosszügigkeit ihres Sohnes. Sie erklärte: «Selbst in unserem dunkelsten Moment hat William das wertvollste Geschenk von allen gemacht. Als Organspender hat er anderen Familien Hoffnung und Leben geschenkt und bis zum Schluss an andere gedacht.»

Die Nachricht von Williams Tod hat in der britischen Fernsehwelt grosse Bestürzung ausgelöst. Zahlreiche Kollegen und Freunde haben der Familie ihr Beileid ausgesprochen. Sally Dynevor (62), ebenfalls Schauspielerin bei «Coronation Street», schreibt: «Oh Debbie, ich bin so schockiert, diese Nachricht zu hören. Ich sende dir so viel Liebe. Was für ein schöner Junge er war.»

William Rush nahm 2016 auch an der Casting-Sendung «X Factor» teil, schied in der dritten von vier Finalrunden aus.