Spencer Lofranco auf der Premiere von «Gotti» im Jahr 2018 in New York. Foto: ddp/Anthony Behar/ddp/Sipa USA

Darum gehts Spencer Lofranco, kanadischer Schauspieler, ist mit 33 Jahren verstorben

Sein Bruder Santino bezeichnet ihn als Legende auf Instagram

Lofranco spielte 2018 in «Gotti» an der Seite von John Travolta

Spencer Lofranco ist tot, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten. Unter anderem das Promi-Portal «TMZ» und das Magazin «Us Weekly» schreiben, dass der kanadische Schauspieler im Alter von 33 Jahren verstorben ist.

«Du hast das Leben anderer Menschen verändert»

Eine Todesursache ist nicht bekannt, laut «TMZ» werde der Tod Lofrancos allerdings von der Polizei in der kanadischen Provinz British Columbia untersucht. Santino Lofranco, bei dem es sich um den Bruder des Schauspielers handeln soll, schreibt auf Instagram von einer «Legende» und: «Mein Bruder. Du hast ein Leben gelebt, von dem manche nur träumen können. Du hast das Leben anderer Menschen verändert, und jetzt bist du bei Gott. Ich werde dich immer lieben und vermissen, Bear. Ruhe in Frieden.» Lofranco ist demnach am 18. November verstorben.

Seine letzte Rolle in einem Film hatte Lofranco vor rund sieben Jahren. An der Seite von John Travolta (71) war er in dem 2018 veröffentlichten Film «Gotti» zu sehen. Travolta verkörperte darin den berüchtigten Gangsterboss John Gotti (1940-2002), Lofranco spielte dessen Sohn. Daneben war er unter anderem aus dem Film «Jamesy Boy» von 2014 bekannt.

In einem Gespräch mit dem «Interview»-Magazin erzählte Lofranco ebenfalls im Jahr 2014, dass er im Alter von 17 Jahren entschieden habe, Schauspieler werden zu wollen. «Ich war schon immer ein lustiger Typ, habe immer versucht, andere zum Lachen zu bringen, und stand immer im Mittelpunkt», sagte er damals. «Ich schätze, ich war schon mein ganzes Leben lang Schauspieler.» Seine Mutter sei früher Tänzerin, Sängerin und ebenso Schauspielerin gewesen und habe ihn in jungen Jahren manchmal mit zu Castings genommen.